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TBMM Başkanı Şentop, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, TBMM'de partilerin ortak kararıyla hayvan haklarının korunmasına ilişkin Meclis Araştırma Komisyonunun kurulduğunu ve komisyonun kapsamlı bir rapor hazırladığını belirterek, raporun, 16 Ocak 2020 tarihinde TBMM Genel Kurulunda görüşüldüğünü anımsattı.

Mustafa Şentop, komisyonun, rapordaki tespitlerinden hareketle kapsamlı bir kanun düzenlemesi yapılması gerektiğini dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

“Halen TBMM’de farklı Komisyonlarda 27. Dönemde verilmiş 35 adet kanun teklifi bulunmaktadır. Bütün parti gruplarının katkı sağlayacağı kapsamlı bir düzenlemenin faydalı olacağına inanıyorum. Bu mülahazayla, partilerimizin grup yetkilileriyle görüştüm, hepsinin olumlu yaklaşımından memnuniyet duydum. En kısa zamanda hayvan hakları konusunda kapsamlı, ortak bir düzenlemenin geleceğini ve kanunlaşacağını düşünüyorum.”