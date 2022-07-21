TBMM Başkanı Şentop'tan 'Duhok' açıklaması

Şentop, TBMM'nin ev sahipliğinde İstanbul'da bir otelde düzenlenen Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan Üçlü Meclis Başkanları İkinci Toplantısının tamamlanmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
AA'da yer alan habere göre Zaho'daki saldırıyla ilgili soruyu cevaplandıran Şentop, saldırıda vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.
Türkiye'nin terörle mücadelesini uzun zamandır insan hakları ve uluslararası hukuk temelinde sürdürdüğünü belirten Şentop, şöyle devam etti:
"Bu hem siyasi hem hukuki anlamdaki hassasiyet, Türkiye'nin elinde bulunan askeri imkanlar, teknolojik imkanlarla da yürütülebilir bir hassasiyettir. Uzun zamandır takip ediyoruz. Türkiye, aranan ve Türkiye'de çok büyük katliamlar işlemiş, cinayetler işlemiş olan teröristleri münferiden tek tek bularak etkisiz hale getiriyor veya yargılanmak üzere Türkiye'ye getiriyor. Dolayısıyla teröristlere karşı insani ve hukuki hassasiyetler içerisinde yürütülen bir mücadele var ve bu mücadeleyi yürütebilecek teknolojik kabiliyete de sahip Türkiye. Dolayısıyla sivillere yönelik böyle bir saldırının en başta Türkiye'yi rahatsız ettiğini ifade etmek isterim. Bu konuda zaten Dışişleri Bakanlığımızın da açıklaması oldu. Bu saldırının mahiyetinin ortaya çıkartılması ve faillerinin tespiti yönünde Türkiye'nin her türlü çabaya ve iş birliğine hazır olduğunu Dışişleri Bakanımız da ifade etti. Ben, tekrar başsağlığı ve taziyelerimi iletmek istiyorum."
Olayın terör saldırısı olduğuna yönelik açıklamaların hatırlatılması üzerine Şentop, "Böyle bir ihtimal çok yüksek bir ihtimal zaten. Türkiye'nin bölgede teröristlere karşı uluslararası hukuk çerçevesinde gerçekleştirmiş olduğu faaliyetlere gölge düşürmek için terör örgütünün, teröristlerin yapması ihtimali yüksek bir eylem olarak gözüküyor." diye konuştu.
"MECLİS'İN TOPLANMASI, USULÜ BELLİ"
TBMM Başkanı Şentop, saldırının ardından HDP'nin Meclis'e toplanma çağrısı yapmasına ilişkin soruya da "Meclis'in toplanması, usulü belli. Bu tür şeyler daha çok siyasi mesajlardır. Bugüne kadar teröristlerin, PKK/YPG terör örgütünün sivillere karşı gerçekleştirmiş olduğu birçok eylem meydana geldi. Bunlarla ilgili Meclis'i toplantıya çağırmak bir yana herhangi olağan bir toplantıda görüş beyan etmedikleri gibi, bunu kınayan açıklamaları bile olmayan arkadaşların bu konuda, bu şekilde bir siyasi açıklama yapmalarını yanlış ve samimiyetsiz buluyorum." yanıtını verdi.
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