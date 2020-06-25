TBMM Başkanı Şentop'tan Divan üyelerine dönem sonu yemeği

100. Yıl Bahçe Lokantası'ndaki yemekten önce bahçeye ıhlamur ağacı diken ve can suyu veren Şentop, divan üyeleriyle birlikte lokantada incelemelerde bulundu, mutfak bölümünde aşçıları ziyaret etti. Divan üyeleriyle yaptığı toplantı öncesinde konuşan Mustafa Şentop, daha önceki dönemde 100. Yıl Bahçe Lokantası'nın faal olduğunu hatırlatarak kendisine bu tesisin yeniden hizmete açılmasına ilişkin çok talep geldiğini aktardı. Şentop, Meclis'te konukları ağırlamak için kapsamlı bir mekan bulunmaması nedeniyle bu lokantayı hizmete açtıklarını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bir arada olmayı, bilhassa dönem sona erdiği için arzu ettim. Tabiricaizse dönemin veda yemeği. 16 aydır görevdeyim, birlikte çalışmalar yürüttük. Zaman zaman tartıştığımız, anlaşamadığımız dönemler olmuştur ama 12 Temmuz itibarıyla bu 2 yıllık ilk dönemi, yasama dönemini tamamlamış oluyoruz. Ondan sonra yeni bir dönem. Devam edecek arkadaşlarımız olur, olmaz ama dönem itibarıyla tamamlamış bulunuyoruz. Bir de haklarımızı helal edelim diye bir araya gelmeyi arzu ettim. Hakkınızı helal edin. Ben de helal ediyorum."
Söz konusu yemekle lokantanın yeniden hizmete açıldığını belirten Şentop, hayırlı olması temennisinde bulundu. Meclis Başkanı Şentop, katılımcılara fesleğen ve çam fidesi hediye etti.
- 100. Yıl Bahçe Lokantası
İnşa edildiği alandaki mevcut ağaçları koruyacak şekildi tasarlanan lokantanın içinde ağırlıklı olarak ahşap malzeme kullanıldı. Akustiğe önem verilen lokanta, engelli ziyaretçiler için erişilebilirlik standartlarına uygun tasarlandı.
Peyzaj çalışmaları kapsamında 470 metrekarelik bahçesine, otomatik sulama sistemi kurularak çimlendirme yapıldı. Mevcut şelale, bahçenin tasarımına uygun şekilde revize edilerek çalışır hale getirilirken, çınar, meşe, ıhlamur, iğde mazı ve ceviz ağaçları korundu.
Bahçeye, farklı türlerde 368 ağaçla birlikte 10 bin 800 bitki, çalı ve çiçek ekimi gerçekleştirildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!