Görüşmede karşılıklı bayram tebrikinin ardından Şentop, Ermenistan’ın hukuku hiçe sayan son saldırılarına karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere kendisinin de açıklamalar yaptığını, Türkiye- Azerbaycan kardeşliğini dünyaya en güçlü şekilde gösterdiklerini ifade etti. Ayrıca hava ve kara unsurlarının katılımıyla devam eden ortak askeri tatbikatın, Türkiye’nin Azerbaycan’ın yanında olduğunun çok somut bir göstergesi olduğunu ifade etti.
Şentop, Ermenistan’ın yayınlamış olduğu Milli Güvenlik Strateji belgesine de dikkat çekerek, söz konusu belgenin hem Azerbaycan hem de Türkiye’ye karşı düşmanca yaklaşımını gösterdiğini, asılsız iddialarını tekrarladığını aktardı.
Şentop, “Ermenistan’ın Azerbaycan ve Türkiye’ye karşı bu emellerini gerçekleştirmesine asla müsaade etmeyeceğiz” dedi.
Gafarova da Ermenistan’ın sadece Karabağ’da bir hedefinin olmadığını, daha büyük kapsamlı planlarının olduğunu ifade ederek, “Türkiye-Azerbaycan kardeşliği sadece Ermenistan’a karşı değil tüm dünyaya karşı bir kardeşliktir” dedi. Türk dünyasının başında duranın Türkiye Cumhuriyeti olduğunu ifade etti. Bu birlik ve kardeşliğin her şeyden üstün olduğunu aktardı.
Görüşmede iki ülke Cumhurbaşkanının da niyetlerinin isteklerinin bir olduğu vurgulandı.
TBMM Başkanı Şentop’un görüştüğü isimler arasında İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Mohammad Bagher Ghalibaf da yer aldı. Şentop, İran’ın salgınla mücadele konusunda yürüttükleri mücadeleyi yakından takip ettiğini aktardı.
Şentop, “Bu anlayış istikametinde başta Sayın Cumhurbaşkanlarımız olmak üzere ilgili Bakanlarımız salgının olumsuz etkilerini giderebilmek, geleceğe yönelik yol haritası çıkarabilmek amacıyla eş güdüm ve temaslarını sürdürmektedirler” dedi.
Şentop, küresel salgın durumunda dahi İran’a karşı sürdürülen haksız yaptırımlar karşısında Türkiye’nin tüm Uluslararası platformlarda İran’a desteğini sürdüreceğini ifade etti.
Galibaf da çok teşekkür ederken, salgının hem ekonomik açıdan bir baskı yaptığını, hem de ilki ülkenin de vatandaşlarından kayıplar verilmesine neden olduğunu ifade etti.
Galibaf salgının, iki ülke arasındaki iş birliğinin gerekliliğini göstermekte olduğunu belirtirken, hem salgın, hem de ABD’nin yaptırımları nedeniyle iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin olumsuz etkilendiğini ifade etti.
TACİKİSTAN MECLİS BAŞKANI İLE GÖRÜŞME
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tacikistan Temsilciler Meclisi Başkanı Rustami Emomali ile görüşmesinde de, Corona salgını sebebiyle hayatını kaybedenlere baş sağlığı, tedavisi devam edenler için acil şifalar diledi. Şentop, salgın sebebiyle üst düzey temasların en kısa sürede ivme kazanacağına inancını dile getirerek Emomali’yi Türkiye’ye davet ederken, salgından dolayı ara verilen karşılıklı uçuşların da en kısa sürede başlamasını ümit ettiğini söyledi.
Emomali de içten temennileri için Şentop’a teşekkür etti. Kendilerinin Türkiye’yi önemli bir partner olarak gördüğünü belirterek ikili ilişkileri iki ülke menfaatine olacak şekilde çok yönlü geliştirmeyi umut ettiklerini söyledi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un bugün görüştüğü Meclis Başkanları şöyle:
Tacikistan Temsilciler Meclisi Başkanı Rustami Emomali, Endonezya Temsilciler Meclisi Başkanı Sayın Puan Maharanı, Özbekistan Yasama Meclisi Başkanı Nuriddinjon Ismailov, Afganistan Halk Temsilcileri Meclisi Başkanı Mir Rahman Rahmani, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri, Azerbaycan Meclis Başkanı Sahibe Gafarova, İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Mohammad Bagher Ghalibaf, Kuveyt Meclis Başkanı Marzouq Al-Ghanim.
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