TBMM Başkanı Şentop'tan Afrin'deki terör saldırısına tepki:

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hain terör örgütü PKK/YPG'nin, Afrin'de Ramazan gününde çocuk yetişkin demeden, masum insanları katlettiğini belirtti.

"Hiçbir kutsalı olmayan kana susamış terör örgütünü lanetliyorum." ifadesini kullanan Şentop, patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.