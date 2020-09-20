TBMM Başkanı Şentop'tan Abdi İbrahim'e tebrik

Meclis Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre Şentop, Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut’u telefonla aradı.

Şentop, görüşmede Türkiye adına memnuniyet duyduğunu belirterek, "Özellikle salgın döneminde Türkiye’nin sağlık alanında faaliyetlerinin kapsamını ve hamle kabiliyetini göstermesi bakımından çok önemli." ifadesini kullandı.