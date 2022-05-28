TBMM Başkanı Şentop sergi açılışına katıldı

İHA

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen “Füreya Koral Koleksiyon Sergisi” açılış töreni Galataport’ta düzenlendi. Düzenlenen açılış törenine TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve çok sayıda davetli katıldı.





Serginin açılışında bir konuşma yapan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Bu daha büyük bir proje aslında. Beyoğlu Kültür Yolu projesinin içinde bir unsur olarak mevcut olacak. Galataport’tan başlayan ve tarihi birçok mekanı içine alan bir proje. Füreya Koral bizim için çok önemli bir sanatçımız. Meclisle de çok yakından bir irtibatı var. 1950’den itibaren TBMM’nin yeni binası, şu an kullanmış olduğumuz meclis binası yapılırken binanın sanat eserleriyle de donatılmasına katkı sağlanmak istenmiş. Bazı sanatçılarımız burada çalıştırılmış. Bilhassa Anadolu’nun muhtelif yerlerine gönderilerek oralardaki motifler üzerinde çalışmışlar. Bunları da kendi alanları ile ilişkili olarak yeniden bir sanat eseri şeklinde ortaya koymuşlardır. Füreya Koral’da bu sanatçılardan birisi. 1960- 1970 yılları arasında meclis için yapmış olduğu eserler var. Füreya Koral’ı diğerlerinden farklı kılan husus belki şöyle ifade edilebilir, kendisi sanatın hayatın içerisinde ve insanların kullanacağı bir eser olarak tasavvur ediyor. Bir sözü var; Benim yaptığım eseri insanlar kullansın isterim diyor. Benim yaptığım bir çanaktan çorba, fincandan kahve içsinler diyor. Nitekim meclis içinde yapmış olduğu eserler meclisin duvarlarına bir süs olarak asılan eserler değil, göreceğiniz gibi özellikle kullanılmak üzere yapılmış eserler olmuş. Burada da İstanbullu hemşehrilerimizin sanat zevkine sunuyoruz. Füreya Koral’ın bu sanat anlayışını bizler de sürdürmeyi arzu ettik. Sehpaları bir şekilde yapma imkanımız yok ama kullanmış olduğu motifleri eşarplarda, kravatlarda yansıtmak suretiyle ayrıca bizim meclisimizin de seramik ve başka üretimler yapan küçük bir mekanı var. Burada başka fincanlar üzerinde motifledik. Yansıtmayı arzu ettik. Böylece anlayışını devam ettirmek yolunu da açmaya çalıştık” dedi.