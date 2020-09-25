TBMM Başkanı Şentop, PAB Başkanı Gabriela Cuevas Barron'u kabul etti

Şentop, görevi bırakacak olması sebebiyle veda ziyaretlerini sürdüren Barron'u TBMM İstanbul Çalışma Ofisi'nde kabul etti.

Ziyarette Şentop, Barron'a Türk kahvesi fincan takımı hediye etti.

Görüşmede, AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Parlamentolararası Birlik Komisyon Başkanı Ravza Kavakçı Kan da yer aldı.

Barron, geçtiğimiz günlerde TBMM'yi ziyaret etmiş, PAB'ın 130. yıl dönümü dolayısıyla TBMM tarafından bastırılan "130. Yıl Kitabı"nın tanıtım programına katılmıştı.