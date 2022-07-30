TBMM Başkanı Şentop: Öğrencilerimiz tercih aşamasındalar, başarılar diliyorum

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Bahçelievler Belediyesi'nin düzenlediği 'Önce Öğrenci' isimli Üniversite Tercih Destek programına katıldı. Programa Şentop'un yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ve öğrenciler de katıldı. Düzenlenen programda öğrencilere tercihleri ve gelecekleri hakkında deneyimlerini aktaran Şentop, daha sonra basın mensuplarına programa ilişkin açıklama yaptı.
"Öğrencilerimiz şimdi kritik aşama, yani tercih aşamasındalar, başarılar diliyorum"
"ÖĞRENCİLERİMİZ ŞİMDİ KRİTİK AŞAMA, YANİ TERCİH AŞAMASINDALAR, BAŞARILAR DİLİYORUM"
'Önce Öğrenci' programında konuşma yapan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki en genç milletvekilimiz Rümeysa Kadak, aynı zamanda bizim Başkanlık Divanımızın da üyesi. Geçen yıl da ben bu etkinliğe katılmıştım, bu yıl da burada gençlerimizin daha çok önemli bir aşaması var. Program üniversite tercihi ile ilgili öğrencilerin fikirlerinin oluşmasına katkıda bulunmak için düzenleniyor. Ben katılmıştım, yine katıldım. Aslen ben hukukçuyum, dolayısıyla hukukla ilgili kendi hayatımdan bazı örnekler vermek suretiyle ile meslekle ilgili kendilerine fikir vermeye çalıştım. Ben bütün programların faydalı olacağına inanıyorum, zor bir süreç, liseyi bitirdi gençlerimiz. Yoğun bir şekilde sınavlara hazırlandılar ve sınavlar bitti. Şimdi artık çok önemli, kritik bir aşama yani tercih aşaması. Herkese gönlündeki yerin, arzu ettiği, hayal ettiği yerin nasip olmasını Allah'tan diliyorum. Başarılar diliyorum tüm gençlerimize. Çok önemli bir aşama, önümüzdeki yılların birçok alandaki öğrencilerini, akademisyenlerini, meslek erbaplarını buradaki gençler arasından göreceğiz" şeklinde konuştu.
"GENÇLERİMİZİN DURUMUNU ANLAMAK ZORUNDAYIZ"
Programda gençler için bir şeyler yapmaya gayret ettiklerini söyleyen Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır ise, "Sizler için bu önemli. Biz gençlikle olan her şeyde yanında olmaya gayret ediyoruz. Geçenlerde Polonya'ya gittik biz, Birleşmiş Milletler'in orada Urban forumu vardı, gerçekten orada olmamız gerekiyor. Dünyanın her yerinde olmamız gerekiyor. Her zaman şunu söylüyorum, gençlerimizin durumunu anlamak zorundayız. Empati yapıyoruz ama gerçekten hissetmek lazım" ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!