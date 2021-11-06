Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Politika

TBMM Başkanı Şentop: Lütfü Türkkan vatandaşımızın şahsında milletimizden özür dilemelidir

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'deki vatandaşa yaptığı müdahaleye tepkiler büyüyor. TBMM Başkanı Mustafa Şentop da, sosyal medya hesabından Türkkan'ı sözkonusu vatandaşın şahsında milletten özür dilemeye çağırarak, "TBMM'de milleti temsil gibi kutsal bir görev için bulunan bir milletvekilinin vatandaşımıza kullandığı çirkin üslup asla kabul edilemez" ifadelerini kullandı

06.11.2021 - 00:12 | Güncelleme: ABONE OL
TBMM Başkanı Şentop: Lütfü Türkkan vatandaşımızın şahsında milletimizden özür dilemelidir
Şentop: Lütfü Türkkan özür dilemedir
0:00 / 0:00

TBMM Başkanın Mustafa Şentop, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'deki vatandaşa yaptığı müdahaleye tepki gösterdi. Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda Türkkan'ı özür dilemeye davet ederek, şu ifadelere yer verdi:

TBMM'de milleti temsil gibi kutsal bir görev için bulunan bir milletvekilinin vatandaşımıza kullandığı çirkin üslup asla kabul edilemez. Lütfü Türkkan vatandaşımızın şahsında milletimizden özür dilemelidir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
İşte EYT için düşünülen yeni formüller
İşte EYT için düşünülen yeni formüller
Önceden ıslattıysanız mutlaka böyle pişirin!
Önceden ıslattıysanız mutlaka böyle pişirin!
Arılardan kaçtı, piranalara yem oldu
Arılardan kaçtı, piranalara yem oldu
Koronavirüs geyiklerde de görüldü!
Koronavirüs geyiklerde de görüldü!
Çöp konteynırında el bombası bulundu
Çöp konteynırında el bombası bulundu
Kocaeli'de 20 düzensiz göçmen yakalandı
Kocaeli'de 20 düzensiz göçmen yakalandı
Marmara Denizi ve Adalar
Marmara Denizi ve Adalar "Özel Çevre Koruma Bölgesi" ilan edildi
Nijer'de terör saldırısı: 69 kişi öldü
Nijer'de terör saldırısı: 69 kişi öldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.