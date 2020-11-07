TBMM Başkanı Şentop, "Kültür ve Sanat Hayatımızda Ebüzziya Ailesi" sergisini ziyaret etti - İSTANBUL

AA

Şentop, Zeytinburnu Kazlıçeşme Sanat Merkezi'nde Ebüzziya Ailesi'nin matbaacılık serüveninin anlatıldığı "Kültür ve Sanat Hayatımızda Ebüzziya Ailesi" sergisini ziyaret etti.Ziyaret öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulunan Şentop, Ebüzziya Ailesi'nin dört kuşak üzerinden Türkiye'nin matbuat, yayın, gazetecilik, kültür, sanat ve siyaset hayatının bir nevi incelendiğini, değerlendirildiğini söyledi.

Bu sergiyi ben tüm konuyla ilgili olan vatandaşlara takip etmeleri yönünde tavsiyede bulunan Şentop, binanın da daha önce Zeytinburnu Belediye Başkanlığı binası olduğunu aktardı.Şentop, binanın 1984'ten itibaren Zeytinburnu Belediye Başkanlığına ev sahipliği yaptığını ancak yapının tarihinin çok daha eski olduğunu söyledi.

Yapının 18284'den itibaren askeri hastane olarak kullanıldığını, zaman zaman yıkıldığını, yeniden büyütülerek, genişletilerek yapıldığını ifade eden Şentop, son olarak bu haliyle 1893'te SultanAbdülhamit Han tarafından 150 yataklı askeri hastane olarak inşa edildiğini anlattı.Şentop, orijinal, otantik haline uygun şekilde restore edilen yapının belediye başkanlığının yeni yapılan binasına taşınmasıyla Zeytinburnu Kazlıçeşme Sanat Merkezi olduğunu aktararak, İstanbul için hayırlı olmasını diledi.

- "Bu devlet eliyle yapılan bir eşkiyalıktır"

Şentop, açıklamaların ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını da yanıtladı. Bir gazetecinin Fransa'nın Albertville şehrindeki okullarında Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerle ilgili öğretmenlerine verdikleri cevaplar nedeniyle sabah erken saatlerde evlerinin polis tarafından basılarak karakolda sorgulanan 10 yaşındaki 3'ü Türk, 1'i Mağrip kökenli 4 çocuğa ilişkin sorusu üzerine şu yanıtı verdi:

"Fransa'da uzun zamandır İslam dünyasını, İslam coğrafyasında yaşayan herkesi, bütün Müslümanları tedirgin eden, endişeyle takip edilmesine sebep olan gelişmeler, olaylar var .Daha önce malum İslam dininin Peygamberi, Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam'a hakaret içeren karikatürlerin fikir özgürlüğü, ifade hürriyeti kapsamında yayınlanmasına dair başta Cumhurbaşkanı Makron'un ve Fransız siyasetçilerin bunları destekleyen açıklamaları oldu. Şimdi iş iyice çığrından çıkmış gibi gözüküyor. Sadece İslam dinine ve onun Peygamberine hakareti ifade hürriyeti kapsamında görmenin ötesinde, bu hakaret edenleri tasvip etmeyi de zorunlu kılacak, insanları bu haraketleri kabul etmeye, desteklemeye zorlayacak birtakım adımlar atıldığını görüyoruz. Maalesef geçen gün yaşanan 4 küçük çocuk, bunlardan 3'ü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Türk çocuklar, bir tanesi de Cezayirli bir ailenin çocuğu 10 yaşında olan çocuklar evlerine sabah çok erken bir saatte, saat 06.00 civarında maskeli, özel terör timleri tarafından uzun namlulu silahlarla yapılan bir baskınla çocuklar evlerinden anılıyorlar. İlkokul çocukları ve bunlar polis merkezine götürüyorlarlar. 11 saat polis merkezinde herhangi bir hukuki itham, suçlama hukuken olmaksızın tutuluyorlar. Aileleri de aynı şekilde sorgulanıyor. Bu yapılanlar bir kere, çocuklara yapılan muamele bakımından genel olarak dünyada bütün hukuk sistemlerinin ve Avrupa'da Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi bağlamında bütün hukuk sistemlerinin, kurallarının ihlali anlamına geliyor. Bu devlet eliyle yapılan bir eşkiyalıktır."

TBMM Başkanı Şentop, bu sabah Türkiye'nin Paris Büyükelçisi ile detaylarıyla konuyu konuştuğunu ve bilgi aldığını aktararak, "Aileler de bu konuda gereken adımları hukuki olarak atma konusunda kararlılar, bunu görüyoruz. Fakat Fransa'nın yapmış olduğu bütün İslam dünyasında olduğu gibi hukuka saygılı, insan haklarına saygılı, bütün devletlerin ve toplumların karşı çıkmasını gerektiren çok vahim bir hukuk tanımazlık, bir eşkıyalıktır. Bunun hesabı mutlaka hukuk kuralları içerisinde sorulmalıdır." şeklinde konuştu.

- ABD'deki başkanlık seçimleri

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ABD'deki başkanlık seçimlerine ilişkin sonu üzerine şunları söyledi:

"Amerika Birleşik Devletlerinde seçimler her zaman aslında problemli olmuştur. Bazen adaylardan birinin iddiasız olduğu zamanlarda sükunetle geçen seçimler olmuştur ama geriye dönük baktığımızda 19. yüzyıl başlarına kadar seçimlerde ciddi sıkıntılar yaşandığı, tartışmalar yaşandığı görülmektedir. Ama, sanıyorum bu tarih boyunca en tartışmalı seçim olacak Amerika Birleşik Devletleri tarihinin başkanlık seçimi olarak. Tabi henüz daha sonuçlar tam belli olmadı. İşin karakolda mahkemede devam edecek kısımları var zannediyorum seçimin. Bir kısmı zaten taşında bazı eyaletlerdeki seçimler. Amerika Birleşik Devletlerinde Türkiye ilişkileriyle olarak başkanların muhakkak tabi önemli etkileri var ama sonuç itibarıyla Türkiye Amerika ilişkileri çok başkan görmüştür, çok kongre görmüştür, çok senatörler, temsilciler meclisi üyeleri değişmiştir ama bu ilişkiler bir şekilde zaman zaman şüphesiz bazı sıkıntılar yaşanmıştır ama devam etmiştir. Bu bakımdan kimin başkan olacağının Türkiye Amerika ilişkilerini belirleyici nitelikte bir şekilde etkileyeceğini düşünmüyorum."

Şentop, konuşmasının ardından sergi salonunu gezerek, eserlerle ilgili bilgi aldı. Şentop'a Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Küratör Ömer Faruk Şerifoğlu eşlik etti. Şerifoğlu, Şentop'a sergideki eserler, kitaplar, belgeler ve fotoğraflarla ilgili bilgi verdi.