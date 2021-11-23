TBMM Başkanı Şentop Kosovalı bakanı kabul etti

DHA

Kabulde konuşan Şentop, Haxhiu'yu TBMM'de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Kosava genç bir ülke olmakla beraber demokratik olgunluk bakımında pek çok başka ülkeye örneklik teşkil edecek durumda. Nitekim gerçekleştirmiş olduğunuz yerel seçimleri takip ettik. Sorunsuz bir şekilde tamamlanmasından büyük bir memnuniyet duyduk." dedi.

Türkiye olarak Kosava'nın Avrupa ve Avrupa Atlantik kurumlarıyla bütünleşme hedefini daima desteklediklerini, bundan sonra da destekleyeceklerini belirten Şentop, Türkiye'nin, bağımsızlık ilanından sonra Kosova'yı tanıyan ilk ülkelerden biri olduğunu dile getirdi. Şentop, "Biz, Kosova'nın tanınması ve uluslararası kuruluşlara üyeliğine yönelik aktif çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Şentop, Kosova'da çok sayıda Türkiye kökenli şirketin bulunduğunu, 600'ün üzerinde yatırımcının faaliyet gösterdiğini ve yaklaşık 10 bin Kosova vatandaşı için istihdam imkanı sağlandığını söyledi. Kosova makamlarının ekonomik kalkınmaya yönelik çalışmalarını da memnuniyetle takip ettiklerini belirten Şentop, Türkiye olarak bu çabalara destek vermeye her zaman hazır olduklarını vurguladı.



"TÜRKİYE KOSOVA'NIN BAĞIMSIZLIĞINI TANIYAN İLK ÜLKELER ARASINDA"

Kosova Adalet Bakanı Albulena Haxhiu ise "Heyetimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim Sayın Başkan. Biz genç bir hükümet olarak iş birliğini güçlendirmekten onur duyacağız. Kosova Hükümeti ve Kosova vatandaşları adına bize verdiğiniz yardım ve desteklerden ötürü teşekkür etmek istiyorum. Türkiye Kosova'nın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkeler arasındaydı. Bu bizim için çok önemli." ifadelerini kullandı.