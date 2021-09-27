TBMM Başkanı Şentop, Kazakistan Senato ve Meclis Başkanı ile görüştü

Şentop ve beraberindeki heyet, Kazakistan temaslarının ikinci gününe başkent Nur Sultan'ın sembolü olarak bilinen Bayterek Kulesi'ni ziyaret ederek başladı.
Kazakistan Meclis binasına geçen Şentop ve beraberindeki heyet, burada Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin tarafından karşılandı.
Daha sonra Şentop ve Nigmatulin başkanlığındaki heyetler, ikili görüşmeler gerçekleştirmek için toplantı salonunda bir araya geldi.
Şentop, burada yaptığı konuşmada, Türkiye için Kazakistan'ın özel yeri bulunan bir ülke olduğunu vurguladı.
Kazakistan'ın bağımsızlığını tanıyan ve diplomatik ilişkiler kuran ilk ülkenin Türkiye olduğunu hatırlatan Şentop, gelecek yıl iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 30'uncu yıl dönümü münasebetiyle özel program düzenleme önerisinde bulundu.
Şentop, Türkiye ile Kazakistan arasındaki parlamentolar arası ilişkilerin üst düzeyde olduğunu belirterek bunları daha üst noktalara taşımak için gayret edeceklerini söyledi.
Kazakistan'ın alfabe değişikliği konusunda attığı adımları büyük memnuniyetle takip ettiklerini dile getiren Şentop, şöyle devam etti:
"Yeni alfabenin birbirimizi çok daha kolay anlamaya yardımcı olacağını düşünüyorum. Alfabe konusunda Özbekistan'da da benzer çalışmalar yapılıyor. Bunu da takip ediyoruz. Böyle önemli adımların atıldığı süreçte dil ve alfabe konusunda birlikte çalışmalar yapmak ve birbirimizle daha fazla ortaklaşma zeminleri aramak üzere ilmi kurultay toplanmasının faydalı olacağı kanaatindeyim."
Şentop, 1926'da Bakü'de düzenlenen Birinci Türkoloji Kongresinde Türk dili için ilk Latin alfabesinin kabul edildiğini anımsatarak "Yaklaşık 8 yıllık bir süre Rusya'da yaşayan Türk halkları o alfabeyi kullanıyorlar. Türkiye'nin de Latin alfabesine geçmesindeki en önemli etken bütün Türk halklarının bu alfabeyi kullanıyor olmasıydı. Alfabe konusunda önemli çalışmaların yapıldığı bu dönemde aynı şeyleri yazıp, aynı şeyleri okumak için imkan sağlayabilir. Bu bakımdan değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.
Şentop ayrıca Nur Sultan Yunus Emre Türk Kültür Merkezine hukuki statü kazandırılması ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Kazakistan ofisinin müstakil statüsünün güçlendirilmesine yönelik sorunların giderilmesi konusunda destek beklediklerini dile getirdi.
Meclis Başkanı Şentop, görüşmede Fetullahçı Törör Örgütü (FETÖ) konusunda ümit verici gelişmelerin olduğuna işaret ederek "Bu konuda sizin de hassasiyetlerinizi biliyor ve desteklerinizi bekliyoruz." dedi.
- Şentop, Kazakistan Senato Başkanıyla görüştü
Şentop, daha sonra Kazakistan Senato Başkanı Maulen Aşimbayev ile de bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasındaki stratejik ortaklık çerçevesinde ulaştırma, dijitalleşme, uzay, turizm, kültür, eğitim ve ticari alanlarda ilişkilerin güçlendirilmesine vurgu yapıldı.
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