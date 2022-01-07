HABERTURK.COM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Konuşmaya ilişkin Twitter hesabında açıklamalarda bulunan Şentop, "Kazakistan’da yaşanan olaylara ilişkin mevkidaşım, dostum Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin ile bir telefon görüşmesi yaptım; gelişmeleri değerlendirdik. Kardeş Kazakistan’ın bu zor günleri aşacağına, huzur ve istikrarı sağlayarak daha da güçleneceğine inancımı ifade ettim" dedi.