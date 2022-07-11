Şentop, Katar'lı mevkidaşı ile görüştü

Şentop, Kurban Bayramı vesilesiyle Al-Ghanim ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Mustafa Şentop'un, Al-Ghanim'in bayramını tebrik ettiği görüşmede, iki ülke arasında en üst düzeyde tesis edilen istişare mekanizmalarının ikili ilişkilere katkısı vurgulandı.