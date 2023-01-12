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TBMM Başkanı Şentop, İsveç Meclis Başkanı Norlen'in Türkiye'ye yapacağı ziyareti iptal etti

İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü PKK/YPG'nin provokasyonunun ardından TBMM Başkanı Şentop İsveç Meclis Başkanı'nın Ankara'ya yapacağı ziyareti iptal etti.

Giriş: 12.01.2023 - 20:51 | Güncelleme: ABONE OL
TBMM Başkanı Şentop, İsveç Meclis Başkanı Norlen'in Türkiye'ye yapacağı ziyareti iptal etti
AA

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin Stockholm'deki provokasyonlarına tepki amacıyla İsveç Meclis Başkanı Andreas Norlen'in 17 Ocak'ta Türkiye'ye yapmayı planladığı resmi ziyareti iptal etti.

Meclis Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, "İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü PKK/YPG'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef alan terör eylemi üzerine, İsveç Meclis Başkanı Norlen'in 17 Ocak'ta Türkiye'ye yapmayı planladığı resmi ziyaret, Meclis Başkanı Şentop tarafından iptal edildi." ifadeleri yer aldı.

Fotoğraf: AP

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