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TBMM Başkanı Şentop: Hakaret etme fikir hürriyeti değil

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, dün bütçe görüşmeleri sırasında AK Partili ve CHP'li vekillerin kavgasına değindi. CHP'li Sertel'in kınama cezasını değerlendiren Şentop, "Milletvekillerinin birçok sorumluluğu vardır. Birinci mesele Meclis'e saygı göstermektir" dedi.

Giriş: 06.12.2022 - 11:31 | Güncelleme: ABONE OL
TBMM Başkanı Şentop: Hakaret etme fikir hürriyeti değil
Şentop: Hakaret etme fikir hürriyeti değil
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HABERTURK.COM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'teki bütçe görüşmeleri sırasında yaşanan kavga hakkında, "Burası kişisel mekanlar değil, milletin mekanıdır. Bu sorumluluk içinde hareket etmek gerekir. Herkes her şeyi konuşabilir ama hakaret etmek fikir hürriyeti değildir" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Dün bütçe görüşmeleri sırasında yaşanan kavgaya da değinen Şentop, "TBMM, Milli Mücadeleyi yürüten Meclis'tir. Devletin tüm kurumlarını inşa eden Meclis'tir. Meclisimizin bu unvanına karşı saldırıyı saygısızlık olarak değerlendiriyorum. Meclis'e hürmeti olmayanların millete muadili olamaz. Parlamentoya saygı göstermiyorsanız niye parlamentonun içinde bulunuyorsunuz? Milletvekillerinin birçok sorumluluğu vardır. Birinci mesele Meclis'e saygı göstermektir" dedi.

Mustafa Şentop, "Bütçe görüşmeleri özel bir takvim içinde yapılır. Herkesin bu sorumluluk içinde hareket etmesi lazım. Burası kişisel mekanlar değil, milletin mekanıdır. Bu sorumluluk içinde hareket etmek gerekir. Herkes her şeyi konuşabilir ama hakaret etmek fikir hürriyeti değildir. Kürsüdeki hatibi konuşturmamak yanlıştır. Milletimizin takdirinden hiçbir şey kaçmaz" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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