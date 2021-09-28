TBMM Başkanı Şentop, FETÖ'nün kardeş ülkelerin milli güvenliğine tehdit oluşturduğunu söyledi

AA

TBMM Başkanı Şentop, Kazakistan'ın Türkistan şehrinde düzenlenen Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesinin (TÜRKPA) "Türk Dünyasında Parlamentolar Arası İş Birliği ve Gelecekten Beklentiler" konulu 10. Genel Kurul Toplantısı'nda konuştu.

Uluslararası ilişkilerde parlamentoların ve parlamenterlerin öneminin giderek arttığına dikkati çeken Şentop, TÜRKPA'nın ortak sorunlara ortak çözümler geliştirilmesi için uluslararası düzeyde bir yapı haline geldiğini kaydetti.

Birleşmiş Milletler (BM) dahil birçok uluslararası kurum tarafından Azerbaycan'a ait olduğu kabul edilen Ermeni işgali altındaki öz toprakların azat edilmesinden TÜRKPA üyesi ülkeler olarak mutluluk duyduklarını dile getiren Şentop, şunları ifade etti:

"Dün 27 Eylül, işgal altındaki Karabağ'ı bağımsızlığına kavuşturan şanlı vatan muharebesinin yıl dönümüydü. 'Şehitleri Anma Günü' adı verilen bu yıl dönümünde bütün Azerbaycan halkını kutluyor ve şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Karabağ Azerbaycan'dır. Biz Türkiye olarak her zaman Azerbaycan'ın yanındayız ve işgalin sona ermesiyle bölgeye istiklal gelmesi için her türlü desteği veriyoruz gelecekte de destek vermeye devam edeceğiz."

Şentop, TBMM'nin gazi meclis olduğunu ve geçen yıl kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutladıklarını hatırlatarak şöyle devam etti:

"TBMM, 2016'da bir kez daha gazi olmuştur. FETÖ mensupları 15 Temmuz darbe girişimi sırasında meclisimize saldırma cüretinde bulunmuşlardır. Meclisimiz FETÖ'cü hainlerin uçaktan attıkları üç bombaya maruz kalmıştır. O gecede bütün siyasi parti milletvekillerimiz saldırılara rağmen meclise gelerek bu hain girişime direnmişlerdir. Yine kahraman halkımız elleriyle tankları durdurma cesareti göstererek vatanımızı ve meclisimizi bu hain terör örgütüne karşı canı pahasına korumuştur."

Şentop, FETÖ'nün tek amacının yer edindiği ülkeleri ele geçirmek ve kendilerine verilen örgüt faaliyetleri ile talimatlarını uygulamak olduğunu dile getirerek "Biz 15 Temmuz yapılanmasını Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi, önceliği ve milletimizin tam desteğiyle söküp attık. 100 yıllık meclisimiz iki kez gazi olarak dünya demokrasi tarihinde görülmeyen bir şerefle yerini almıştır. Bu da gelecek nesillere bırakacağımız en büyük miraslarımızdan biridir." dedi.

FETÖ'nün Türkiye dışında birçok ülkede de faaliyet gösterdiğini vurgulayan Şentop, "Bu hain örgütün kardeş ülkeler başta olmak üzere faaliyet gösterdiği ülkeler için bir milli güvenlik tehdidi oluşturduğunu tekrar ifade etmek isterim." ifadesini kullandı.

Öte yandan Şentop, Asamblenin faaliyet alanını genişletmek için TÜRKPA Kadın Parlamenterler ve TÜRKPA Genç Parlamenterler Forumlarına benzer şekilde üye ülke parlamentolarının dostluk grupları başkanları ile ortak forumlar düzenlemesi önerisinde bulundu.

Ayrıca farklı ülke parlamentolarındaki Türk soylu milletvekillerinin tespit edilerek bir forum çatısı altında toplanmasını teklif eden Şentop, "Yıllık veya 5 yılda bir genişletilmiş Türk Dünyası Parlamenterler Forumu organizasyonu yapılabilir. TÜRKPA üyesi eski vekillerimizden 'TÜRKPA Ak Sakal Grubu' oluşturularak bu grubun zaman zaman bir araya gelmesi, fikir ve tecrübelerinin paylaşılması sağlanabilir." dedi.