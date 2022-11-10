TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Yalova'da mahkeme heyetine yönelik sözleri nedeniyle haklarında fezleke hazırlanan CHP'li 3 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin, "Komisyonun işidir görevidir; ama özellikle kamu düzeninin bozulması yönünde güvenlik güçleri ile ilgili eylemlerde aynı şekilde yargılama görevinin devamı konusunda özel hassasiyetlerimiz olduğunu ifade etmek isterim" dedi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, '11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü' kapsamında TBMM Kampüsünde yer alan Kabatepe Parkı'nda fidan dikti. Şentop, fidan dikiminin ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Şentop, CHP milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Seyit Torun ve Turan Akdoğan hakkında, Yalova 2´nci Ağır Ceza Mahkemesi´nde görülen dava sırasında mahkeme heyetine yönelik sözleri nedeniyle hazırlanan fezlekenin, TBMM´ye sunulmak üzere Adalet Bakanlığı'na gönderildiğinin hatırlatılması üzerine şöyle dedi:
"Ben de o görüntüleri izlemiştim. Çok üzüntü verici görüntüler. Zaman zaman tartışmalar olabiliyor mahkeme salonlarında. Ama duruşma esnasında, görevi esnasında hakime karşı bu şekilde rencide edici yüksek sesle ve hakaretvari ifadelerle saldırmanın, taarruz etmenin, sadece milletvekilleri değil, normal sıradan vatandaşlarımız için bile uygun olmadığını ve benzer bir olayın da ben yaşanmadığını; şimdiye kadar düşündüm, geriye dönük olarak araştırdım yok. Dolayısıyla vahim bir olay."
Şentop, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ´ın, söz konusu milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması yönündeki Meclis´e yaptığı çağrıya ilişkin de "Meclis Başkanlığı zaten gelen bütün fezlekeleri sadece yasama sorumsuzluğu bakımından inceleyerek ilgili komisyona sevk ediyor. Komisyonun işidir görevidir; ama özellikle kamu düzeninin bozulması yönünde güvenlik güçleri ile ilgili eylemlerde aynı şekilde yargılama görevinin devamı konusunda özel hassasiyetlerimiz olduğunu ifade etmek isterim" diye konuştu.
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