TBMM Başkanı Şentop: Devletimiz İzmir için teyakkuzda

Meclis Başkanı Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir'de 6.6 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını ve bazı binaların yıkıldığını üzüntüyle öğrendiğini bildirerek, "Devletimizin bütün birimleri müteyakkız haldedir ve meseleyi yakından takip etmektedir. İzmirli hemşehrilerimize geçmiş olsun temennilerimi iletiyorum." dedi.

Şentop, şiddetli depremden dolayı can kayıpları haberlerinin de gelmeye başladığını kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Devletimiz bütün birimleriyle sahadadır. Provokatif ve kirli bilgilere itibar etmemek, alet olmamak önem taşıyor. Resmi makamlarımızın titiz çalışma ve açıklamaları dikkatle takip edilmeli; teyakkuz sürüyor."