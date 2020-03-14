TBMM Başkanı Şentop'dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

14 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Şentop, Tıp Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, yeni tıp eğitimine geçilen 14 Mart 1827'nin, öncü isimlerini yetiştiren tıp fakültelerinin açılmasının başlangıcı olduğunu belirtti.
Sultan 2. Abdülhamit döneminde tamamlanan, bugünkü Haydarpaşa Külliyesi içindeki binanın gerek Çanakkale Savaşı, gerekse Milli Mücadele yıllarında tıbbiyelilerin destansı mücadele verdikleri mekanlardan biri olduğunu anımsatan Şentop, 14 Mart'ı "Türk tıbbiyesinin milli direnişte şahlandığı gün" olarak niteleyen doktorların, o günden bugüne bütün Milli Mücadelelerde verdikleri fedakarca çalışmalarıyla göz doldurduklarını ifade etti.
Şentop, tıbbiyelilerin Çanakkale'de cephede düşmana karşı süngüsüyle canını ortaya koymaktan çekinmediğini, milli mücadele yıllarında da hem cephedeki arkadaşlarını yaşatmaya, hem onlarla ölmeye yemin ettiğini vurguladı.
TBMM Başkanı Şentop, mesajında şunları kaydetti:
"Milli Mücadelenin üzerinden geçen yüz yılda dünyanın sayılı bilim insanları arasına girebilecek başarılara imza atan hekimlerimiz, bugün de ülkemiz için başka bir Milli Mücadele vermektedir. O gün için emperyal güçlerin saldırısını göğüslemekten korkmayan hekimlerimiz, bugün de ülkemizi, insanımızı küresel salgın tehdidinden korumak için özverili ve özenli çalışmasıyla dünyaya örnek olmaktadır. Tüm dünyayı kasıp kavuran, nice 'büyük' dediğimiz devletleri karantinaya mahkum eden yeni tip koronavirüs salgını karşısında aldıkları erken tedbirler ve toplumumuzu tüm yönleriyle bilgilendirme, bilinçlendirme gayretinden dolayı başta Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca olmak üzere, bu mücadelenin her aşamasında görev alan tüm sağlık çalışanlarımızı yürekten tebrik ediyorum. Yüz yıl öncesinden bugüne, gözlerimizi yaşartan kahramanlıklarını saygı ve minnetle anıyor, tüm sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramı'nı kutluyorum."
- Sosyal medya hesabından da paylaştı
Twitter hesabından da sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayan Şentop, "Çanakkale'de, İstiklal Savaşı'nda cepheye koşmaktan geri durmayan tıbbiyelilerin kahramanlığını saygıyla anarak, hem tıpta ülkemizi ileriye taşıyan, hem küresel salgına karşı canla başla mücadele eden sağlık çalışanlarımıza saygı sunarak 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum." ifadelerini kullandı.
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