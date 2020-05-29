TBMM Başkanı Şentop, cuma namazını Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde kıldı

AA

Diyanet İşleri Başkanlığının camilerin cemaatle ibadete açılması kararı sonrası Şentop, ilk cuma namazı için oğulları Selahattin ve Ömer Asım ile birlikte camiye geldi.

Şentop, cami avlusunda namaz kıldı.

Namaz öncesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyulacak şekilde cemaat arasında boşluk bırakıldı.

Namaz için camiye gelen vatandaşlar ateş ölçümü sonrası alana alındı.

Maskesi ve seccadesi olmayan vatandaşlara da dağıtım yapıldı.

- Şentop'tan hijyen, maske ve sosyal mesafeye uyarısı

Namaz sonrası konuşan Şentop, 1 Haziran'dan sonraki normalleşme adımları hakkındaki soru üzerine yeni dönemin salgından önceki dönem gibi olmayacağını vurguladı.

Ortak kullanılan alanların risk taşıdığını belirten Şentop, herkesin kendi evinde hijyen kurallarına, temizliğe azami derecede dikkat etmesi, sosyal mesafeyi koruması ve maske kullanması gerektiğine dikkati çekti.

Meclis'teki çalışmalara da değinen Şentop, "Yeni dönem salgından önceki dönemler gibi olmayacak. Özellikle hijyen, maske ve sosyal mesafeye dikkat ederek faaliyetlerimizi bir süre tehlike, risk ortadan kalkana kadar devam ettireceğiz. Meclis'teki çalışmalar bu da çerçevede devam edecek." dedi.

İstanbul'un fethinin 567'nci yıl dönümüne ilişkin de açıklama yapan Şentop, Hacı Bayram-ı Veli'nin İstanbul'un fethiyle alakasının bulunduğunu hatırlattı.

"İstanbul'un fethini gören bir zatın bulunduğu mekanda eda ettik cuma namazını." diyen Şentop, fethin yıl dönümünün kutlu olmasını diledi.