Şentop, cemevlerine yapılan saldırıları kınadı

TBMM Başkanı Mustafa Şentap, Tekirdağ'da Muharrem ayı etkinlikleri kapsamında bir otelde düzenlenen iftar programına katıldı. Cemevleri ve Alevi dernekleri yöneticilerine yönelik düzenlenen saldırıları lanetlediğini söyleyen Şentop, "Öncelikle söze muhabbete başlamadan, geçen hafta hicri yılbaşının yani Muharrem ayının ilk günü, Ankara'da 4 ayrı cemevine düzenlenen saldırıdan duyduğum üzüntüyü buradan bir kez daha paylaşmak isterim. 2 gün önce de Alevi Vakıfları Federasyonu ikinci başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş evinin önünde saldırıya uğramıştır. Bu menfur saldırıları lanetliyorum ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Selami Dede ile dün görüştüm, geçmiş olsun ve şifa dileklerimi kendisine ilettim. Şükürler olsun ki sağlık durumu iyi" dedi.
"BU ÜLKEDE MEZHEP KAYNAKLI BİR NEFRET ÇIKMAYACAĞINI BİLMELİLER"
Şentop, ülkedeki birlik ve beraberliği bozmak isteyenlerin bunu başaramayacağını belirterek, "Devletimizin, Alevi Sünni çatışması çıkarabileceğini, kardeşliğimizi ve dirliğimizi bozabileceğini zanneden bu zavallıların yakasına yapışacağından hiçbirimizin şüphesi olmasın. Devlet ve millet olarak bizler her daim ayrılmaz, bir bütünüz. Buradan ayrılık gayrılık tohumları ekmeyi murat edenler artık bu ülkeden mezhep kaynaklı bir nefretin çıkmayacağını bilmelidir. O oyunları, o tuzakları milletimiz görecek ve toprağa gömecek bir tecrübe ve olgunluğa sahiptir artık. Tekrar sizlerin nezdinde ülkemizdeki bütün Alevi, Bektaşi derneklerimizin ve cemevlerimizin mensuplarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Türkiye düşmanları bilsinler ki bu ülke insanı sağduyuludur" ifadelerini kullandı.
"BU TÜR ÇATIŞAMALARA KARNIMIZ TOK"
Oyunların planlayıcılarına karşı her daim teyakkuzda olduklarnı vurgulayan TBMM Başkanı Şentop, "En son FETÖ'cüleri gördük. Kimse bu milleti bölemedi, bölemeyecek Allah'ın izniyle. Daha önce yaşanan oyunların planlayıcılarına karşı her daim teyakkuz halindeyiz. Artık bu ülkenin farklılıklarından kardeşlik ve dayanışmadan başka bir şey çıkmayacağını, bu çatışmalara karnımızın tok olduğunu herkesin bilmesini istiyorum. Kardeşliğimizi, birliğimizi ve bütünlüğümüzü asla bozdurmayacağız. Bizler büyük ve farklılıklarıyla zengin, hem de çok zengin bir ülkeyiz. Muharrem ayının milletimize gönlünde ehli beyit sevgisi taşıyan insanlık sevgisi yüklenen bütün İslam alemine birleştirici ve kuşatıcı güzellikler getirmesini Cenab-ı Hak'tan temenni ediyorum" diye konuştu.
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