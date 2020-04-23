TBMM Başkanı Şentop, Birinci Meclis'te düzenlenen anma törenine katıldı (4) - ANKARA

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 100. açılış yıl dönümü törenleri kapsamında, Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde düzenlenen anma törenine katıldı.

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