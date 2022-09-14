TBMM Başkanı'ndan Azerbaycanlı mevkidaşına taziye mesajı

Şentop, sosyal medya hesabından, telefon görüşmesine ilişkin şunları paylaştı:

"Azerbaycan Milli Meclis Başkanı kıymetli dostum Sayın Sahiba Gafarova'yı arayarak, şehit düşen kahraman Azerbaycan askerleri için duyduğumuz üzüntüyü ilettim. Görüşmemizde, can kardeşlerimize desteğimizi bütün imkanlarımızla sürdüreceğimizi bir kez daha ifade ettim."

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.