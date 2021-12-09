Şentop, Azerbaycan ve Pakistan meclis başkanlarıyla görüştü

Şentop daha sonra Pakistan Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Muhammad Qasim Khan Suri ve beraberindeki parlamento heyetini kabul etti. İstanbul Kongre Merkezi'ndeki görüşmeler basına kapalı olarak gerçekleşti.

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