İmran Kılıç'ın cenaze törenine katılmak üzere kente gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Soylu ile AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, milletvekilleri ve partililer, ailenin Onikişubat ilçesi kırsal Cüceli Mahallesi'ndeki evini ziyaret etti.

Şentop ve beraberindekiler, Kılıç'ın eşi Fatma Kılıç'a ve diğer aile üyelerine taziye dileklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Fatma Kılıç ile telefonla görüşerek taziyelerini iletti.

Kılıç için dua edilmesinin ardından Şentop ve beraberindekiler kentten ayrıldı.