TBMM Başkanı Şentop, "2021'in İstiklal Marşı Yılı" ilan edilmesini değerlendirdi:

Şentop, AA muhabirine, TBMM Genel Kurulunda, kendisinin ilk imza sahibi olduğu ve AK Parti, CHP, HDP, MHP ile İYİ Parti'nin imzasının yer aldığı önergeyle 2021'in, "İstiklal Marşı Yılı" ilan edilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
2020'nin, TBMM'nin açılışının 100. yılı olduğunu söyleyen Şentop, bu kapsamda birçok program düşündüklerini ancak salgın şartlarında bunların bir kısmını iptal etmek, bir kısmını da ertelemek zorunda kaldıklarını dile getirdi.
19 Mayıs 1919'da başlayıp 29 Ekim 2023'e kadar devam edecek bir sürece işaret eden Şentop, "Bu süre içinde birçok önemli, tarihi olayın 100. yıl dönümü yaşanıyor, yaşanacak. Bu bakımdan faaliyetlerimizi yalnızca 2020'yi değil 2021, 2022 ve 2023'ü de içine katacak şekilde, zamana biraz daha yayarak değerlendirme imkanı bulduk, bulacağız." diye konuştu.
Bu yıl dönümlerinden en önemlisinin 12 Mart 2021'de 100. yılı idrak edilecek İstiklal Marşı'nın kabulü olduğunu belirten Şentop, "İstiklal Marşı'nın kabulü yalnızca bir şiirin veya marşın kabulü anlamına gelmiyor. TBMM, o tarihte istiklal mücadelesinin esasen, prensip olarak kazanıldığına inandığı için bir İstiklal Marşı kabul ediyor. Bu bakımdan da 12 Mart 2021 önemli." ifadelerini kullandı.
İstiklal Marşı'nın, "Türk milletinin ortak bir değeri ve Anayasa'nın da felsefesini oluşturan esas metin" olduğunu vurgulayan Şentop, şunları kaydetti:
"2021'i İstiklal Marşı yılı ilan etmeyi düşünmüştük. Bunu Cumhurbaşkanımızla da konuşmuştum. O da çok uygun olacağını ifade etmişti. Dün diğer partilerin liderleriyle, Meclis'teki temsilcileriyle görüştüm. Böylece bütün partilerin ittifakıyla bir önerge vererek 2021'in İstiklal Marşı yılı ilan edilmesini sağlamış olduk. Bu metin gece geç saatlerde Meclis'ten geçtik. Bu karar, inşallah 2021'de İstiklal Marşı'mızın anlamını, ruhunu, şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un eserlerini, yaptıklarını daha fazla anlatma bakımından bize imkan sunacak."
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