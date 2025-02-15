TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Japonya'ya gidecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi temaslarda bulunmak üzere 16-20 Şubat 2025 tarihlerinde Japonya'yı ziyaret edecek.

Meclis Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 16-20 Şubat tarihleri arasında Japonya'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek. TBMM Başkanı Kurtulmuş, başkent Tokyo'da Japonya Temsilciler Meclisi Başkanı Fukushiro Nukaga ve Japonya Danışma Meclisi Başkanı Masakazu Sekiguchi ile baş başa ve heyetler arası görüşme yapacak.

REKLAM advertisement1

Kurtulmuş, ziyareti dolayısıyla, Türkiye ve Japonya arasında var olan güçlü iş birliğini ilerletmeye yönelik görüşmeler gerçekleştirecek, parlamentolar arası ilişkileri, Gazze başta olmak üzere küresel ve bölgesel konuları muhataplarıyla ele alacak" denildi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un, beraberindeki parlamento heyetiyle birlikte Japonya'da yaşayan Türklerle bir araya geleceği belirtilerek, "Türk Yunus Emre Enstitüsünü ve Tokyo Camii'ni ziyaret edecek Kurtulmuş, Sasakawa Vakfı'na gerçekleştireceği ziyarette de 'Orta Doğu'da Barış Perspektifi ve Türkiye' başlıklı konferansta hitap edecek. Tama Mezarlığı'nda bulunan Abdürreşid İbrahim Efendi'nin kabrini ziyaret edecek Kurtulmuş'un, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yardıma gelen Japonya afet yardım ekibiyle de görüşmesi bekleniyor" ifadelerine yer verildi.