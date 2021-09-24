TBMM Başkanı Mustafa Şentop, teknoloji alanında alınan mesafelerin, atılan adımların başlangıçta çok küçük adımlar olarak ortaya çıktığını ancak daha sonra geometrik bir şekilde kendisini katlayarak büyüdüğünü belirterek, "Çok kısa zamanda büyük mesafeler alındı, inşallah çok daha kısa zamanda daha büyük mesafeleri alacağız ve Türkiye üretim bakımından savunma sanayinde çok ileriye gidecek." dedi.
TEKNOFEST'i ziyaret eden Şentop'a, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar eşlik etti.
Şentop, gazetecilere yaptığı açıklamada, TEKNOFEST'i önceki yıl da ziyaret ettiğini anımsatarak, "Muazzam bir fark ve başarı var. Stantların kuruluşundan katılımcı sayısına kadar her sefer katlayarak artıyor." diye konuştu.
TEKNOFEST'in özellikle gençlerin, çocukların ilgisini çektiğini belirten Şentop, "Buradaki somut bazı girişimleri, projeleri görerek ufuklarını geliştireceklerini düşünüyorum. Nitekim bazı küçük çocuklarımızla gençlerimizle sohbet etme imkanı da oldu. Hepsinin kafalarında projeleri var ama somut olarak gördüklerinde tabii daha fazla öz güven sahibi oluyorlar. Bu bakımdan çok önemli." dedi.
Şentop, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 20 yıl içerisinde teknolojide yaptığı hamlenin de görüldüğünü ifade ederek, şöyle devam etti:
"Bütün bunlar Türkiye'de bu konuya ve teknolojiye, Türkiye'nin özellikle savunma sanayinde gelişmesine verilen önem, çizilen ufuk ve bunları sıkı bir şekilde takiple gerçekleşen şeyler. Türkiye, çok büyük adımlar attı. Bunları başka ülkelerle mukayese ettiğimizde de şunu söylemek lazım; teknoloji alanında alınan mesafeler, atılan adımlar başlangıçta çok küçük adımlar olarak ortaya çıkıyor ama daha sonra geometrik bir şekilde kendisini katlayarak büyüyor. Çok kısa zamanda büyük mesafeler alındı, inşallah çok daha kısa zamanda daha büyük mesafeleri alacağız ve Türkiye üretim bakımından savunma sanayinde çok ileriye gidecek. Bu tabii sadece bir merak, sadece bir kendi kendimizi övmek, bununla iftihar etmek için yapılan bir iş değil. Bu bir zaruret.
Eğer elinizde bu tür imkanlar yoksa, başka ülkelere muhtaçsanız çok kritik zamanlarda tam ihtiyacınız olduğu anlarda sizi ortada bırakabiliyorlar. En son ABD ile yaşadığımız F-35'lerle ilgili projede olduğu gibi işlerine gelmediği zaman sizi dışlamak için bir operasyon yapabiliyorlar. Elinizde imkanlar olursa, bunları yerli olarak, milli olarak geliştirebiliyorsanız, kimseye muhtaç olmadan savunma sanayi imkanlarına sahipseniz, o zaman çok daha güçlü bir ülke olursunuz. Masada güçlü olmanın, diplomasi alanında güçlü olmanın şartı da budur. Kissenger'ın bir sözü vardır 'Gücünüzün gölgesi masaya düşmedikçe masada başarı sağlamanız mümkün değildir' der. Dolayısıyla Türkiye bu alanda büyük başarılar elde etti, bunların bazı sonuçlarını da Libya'da, Suriye'de yaşanan olaylarda, çok yakın bir zamanda Azerbaycan'da ikinci Karabağ Savaşı'nda gördük. Azerbaycan'ın yıllardır işgal altında olan kendi öz vatan topraklarını kurtarmasında Türkiye'nin geliştirdiği bu teknolojilerin çok büyük faydası oldu, savunma sanayi alanında Türkiye ile yaptığı iş birliğinin faydası oldu."
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, gençlere projelerini somutlaştıracağı imkanların sunulmasının önemine işaret ederek, TEKNOFEST gibi fuarların da gençleri teşvik ettiğini dile getirdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!