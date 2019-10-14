Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da devam eden Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 141. Genel Kurul Toplantısı'nda, Türkiye adına "Terörle Mücadele ve Suriye'deki Sorunun Çözümüne İlişkin Batılı Ülkelerin Çifte Standartı" başlıklı bildiriyi okudu.

Terör örgütlerinin bazı Batılı ülkeler tarafından finanse edildiğine dikkati çeken Şentop, "Türkiye tarafından, ülkesine ve sivil halkına yönelen terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD-YPG'nin silahlı saldırılarına son vermek üzere başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda başta Fransa olmak üzere bazı Batılı devletlerin bu örgüte verdiği açık destek

tespit edilmiştir." dedi.

Şentop, Fransa ve diğer Batılı ülkelerin gösterdiği "gayrimeşru" ve "faydacı" tavrın uluslararası camiada ele alınması gerektiğini vurgulayarak, "Bu konuşmamız, hem tarihe not düşmek hem de terörizme başvurarak siyasi nüfuz elde etmek isteyenlerin ikiyüzlülüğünü ve çifte standardını teşhir etmek amacını taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Fransa tarafından da "Sivillerin Korunması ve Uluslararası Güvenlik: Türkiye'ye Suriye'deki Harekatı Durdurma Talebi" başlıklı bildiri okundu.

Oylamaya sunulan Türk tarafının bildirisi için 646 katılımcı oy kullandı, bildiri 156 "evet", 490 "hayır" oyu aldı.

Fransa tarafının bildirisi için ise 750 katılımcı oy kullandı. 677 "evet" oyu alan bildiri, yarınki Genel Kurul oturumunda görüşülecek.