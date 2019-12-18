18 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
TÜRKPA (Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenterler Asamblesi) 9. Genel Kurulu için Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Genel Kurul öncesi Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Daha sonra Bakü’deki Şehitler Hıyabanı ve Türk Şehitliğini ziyaret edip karanfil bıraktı.
Şentop şehitlik ziyaretlerinde basın mensuplarının ABD Senatosu’nun kabul ettiği tasarıya ilişkin sorularını yanıtladı.
"Dağlık Karabağ sorununun uluslararası hukuk bağlamında Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve egemenlik haklarına saygı çerçevesinde çözülmesi gerektiğini her zaman dile getiriyoruz. Dünyanın bu konuda seyirci kalmasını ve Ermeniler lehine kararların alınmasını teessüfle karşılıyoruz. Burada çok yakın zamanda yaşanmış büyük bir katliam var. Buna ses çıkarmamaları, unutmuş olmaları üzüntü verici ve kınanacak durumdur. Eğer katliamlar konusunda objektif ve ilkeli tavır sergilenmezse, çifte standartlarla hareket edilirse dünyada barış ve huzurun sağlanması mümkün olmaz. Parlamentoların da tarihi olaylarla ilgili karar almasını doğru bulmuyoruz. Bu kararlar siyasi kararlardır."
Ziyaretin ardından Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenterler Asamblesi’nde dönem başkanı olarak açılışını yapan TBMM Başkanı Şentop, Genel Kuruldaki konuşmasında teröre dikkat çekti; özellikle FETÖ ve PKK terör örgütünün faaliyetlerine değindi.
“Türkiye olarak özellikle FETÖ – PKK ve PYD terör örgütleriyle mücadelenin ülkemizin en öncelikli milli güvenlik meselesi olduğunu ifade etmeliyim. Üye ülkelerden FETÖ’nün ülkelerindeki faaliyetlerine ve mevcudiyetine yönelik kesin tedbirler almalarını, Türkiye tarafından yapılan iade ve mal varlığı dondurma taleplerine ilişkin süreçleri neticelendirmelerini bekliyoruz.
En başta kardeşlik hukuku, sonrasında bu çatı altında yürüttüğümüz parlamenter diplomasinin gereği terör ve organize suç örgütleriyle mücadeledeki işbirliğimizi daha da güçlendirmeliyiz. Bu çerçevede bir sonraki model kanun çalışması için seçilen konulardan birinin uluslararası suçlar ile ilgili olmasını da olumlu bulduğumu ifade etmeliyim.”
Şentop Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) üyelerininbutür örgütlerle mücadelede kararlılıktan vazgeçmemesini isteyerek destek çağrısını yineledi.
TÜRKPA’nın, geçmişte kaybedilen zamanı telafi edecek bir hızla çalışmalarını sürdürmesini isteyen Şentop, ortak dilin oluşturulmasına yönelik daha yoğun çalışmaların yapılması gerektiğini vurguladı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop bir yıldan uzun süredir devam eden Dönem Başkanlığı görevini de Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Oktay Asadov’a devretti.
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