TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Şentop, yayımladığı mesajında "Emekleri, fedakârlık ve mücadeleleriyle geleceğimizi şekillendiren, koşulsuz sevgileri ve merhametleriyle insanlığın umutlarını güçlendiren kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum. Medeniyetimizin kadim ve eşsiz kültüründe kadınlar her alanda toplumun örnek ve öncüleri olmuşlardır. 'Ana ata' bilincimizin kökleri, binlerce yıl öncesinden bugüne, kadınlara verilen değerle güçlenmiş ve uygarlıklar bu ehemmiyet ölçüsüyle gelişmiştir" ifadelerini kullandı.

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