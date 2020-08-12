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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İsrail'in Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ı destekleyici açıklamalarında tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Şentop, "Uluslararası alanda hukuk tanımazlığıyla meşhur iki devletten biri olan İsrail, diğer uluslararası sabıkalı devlet Yunanistan’a destek vermiş... Bozacının şahidi şıracı." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı, "Akdeniz'de Türkiye ve KKTC'ye karşı haksız ve yanlış tavır alan Yunanistan'a kim destek olursa bilsin ki iki yanlış bir doğru etmez! Türkiye, Mavi Vatandaki haklarını korumakta kararlıdır." değerlendirmesinde bulundu.