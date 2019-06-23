TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İBB Başkanlığı seçimini kazanan Ekrem İmamoğlu'nu İBB Başkanlığı seçimlerini kazanması nedeniyle tebrik etti.

Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “23 Haziran seçimleri, Türkiye’nin demokratik olgunlukla ve milli iradenin bir kez daha tezahürüyle sonuçlanmıştır. Demokrasi, milli iradenin sağlıklı ve eşit şartlarda tecelli etmesiyle, bu konuda tereddüte asla yer vermeyecek açık ve şeffaf seçimlerin yapılmasıyla varolur. Milletimiz İstanbul için tercihini yapmıştır, hayırlı olsun. Bu vesileyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazanan Sayın Ekrem İmamoğlu’nu tebrik ediyor; İstanbul’a hayırlı hizmetler yapmasını temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.