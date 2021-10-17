TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Fransa'nın 300'den fazla Cezayirli göstericiyi 17 Ekim 1961'de Paris'te öldürmesinin yıl dönümünde tepki mesajı paylaştı.

TBMM Başkanı Şentop, Türkçe, Arapça ve Fransızca olarak sosyal medyadan paylaştığı mesajında, 60 yıldır Fransa'nın alnında bir utanç lekesi taşıdığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Fransa, 300'den fazla Cezayirli göstericiyi 17 Ekim 1961'de Paris'te öldürdü.

Cezayir Meclis Başkanı @boughali_brahim 'nin sözlerini tekrarlıyorum: "Bu katliamlar, Fransa'nın alnında bir utanç lekesi olarak kalacak. İnsanlık suçları zaman aşımına uğramaz."