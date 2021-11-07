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TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan başsağlığı mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bosna Demokratik Eylem Partisinin (SDA) kurucularından, Aliya İzetbegoviç'in dava arkadaşı Hasan Çengiç'in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı

07.11.2021 - 18:27 | Güncelleme: ABONE OL
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan başsağlığı mesajı
AA

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "SDA'nın kurucularından, Aliya İzetbegoviç'in dava arkadaşı, Bosna direnişinin önemli isimlerinden, fikir adamı Hasan Çengiç'in vefatı münasebetiyle ailesine, yakınlarına ve kardeş Bosna halkına başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin." ifadesini kullandı.

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