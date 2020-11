TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan 10 Kasım mesajı

AA

Şentop mesajında, 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yaktığı istiklal, hürriyet meşalesiyle, önce 20 Nisan 1920'de TBMM'yi açarak, işgal ve istilaya karşı umudun, geleceğin karargahını oluşturan Gazi Mustafa Kemal'in, ilk Meclis Başkanı, peşi sıra gelen, her biri tarihe altın harflerle yazılan zaferlerin ve İstiklal Mücadelesi'nin büyük komutanı, 97. yılı idrak edilen Cumhuriyet'in ilk Cumhurbaşkanı olarak, milletin hafızasında ve gönlünde eşsiz bir yere sahip olduğunu vurguladı.

TBMM Başkanı Şentop, mesajında şunları kaydetti:

"20. yüzyılın başından itibaren, neredeyse çeyrek asır boyunca ağır savaşlar ve çetin şartlar altında yaşayan aziz vatanımızın, yokluk ve yedi düvelin kuşatması altında, çaresiz ve umutsuz haline; milletimizin azim ve kararlılığı, istiklal ve bağımsızlığını her şeyin üzerinde tutan eşsiz karakteri, fedakarlığı, cesareti ve şehadeti canından aziz bilen imanıyla dur diyen iradenin adı ve timsali Gazi Mustafa Kemal olmuştur.

O'nun bizlere emaneti olan Cumhuriyet'in ve ortaya koyduğu büyük hedeflerin, her an ve aynı kararlılıkla devam ettirilmesi; ülkemizin müreffeh ve huzur içinde olması kadar, dünyada ve bölgemizde seçkin bir yere sahip ve kendi gündemini tayin etme kudretini haiz Türkiye olmasıyla mümkündür. Türkiye, bir asra yaklaşan Cumhuriyet tecrübesi ve her türlü baskıya, darbeye ve hamleye rağmen ayakta tuttuğu demokrasisiyle geleceğe emin adımlarla yürümeye devam etmektedir. Aziz milletimiz ve onun iradesinin eşsiz bir tezahürü olan devletimiz, dünyayı kasıp kavuran salgın sürecinde insani değerleri, özellikle paylaşım ruhunu ve dünyanın neresinde olursa olsun acılara ortak olabilmeyi herkese bir kez daha hatırlatan bir duruş sergilemiştir."

Cumhuriyet'in banisi, büyük komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebedi aleme irtihalinin 82'nci yıl dönümünde bir kez daha rahmet ve şükranla andığını belirten Şentop, "Ruhu şad olsun." ifadesini kullandı.