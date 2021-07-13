TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuveyt'te gazetecilerin sorularını yanıtladı

AA

Kuveyt'teki temasları kapsamında gazetecilerle bir araya gelen Şentop, Kuveyt'in Türkiye için özel bir yere sahip olduğuna işaret ederek, salgın sürecinin başlangıcından bu yana ilk resmi ziyaretini Kuveyt'e gerçekleştirdiğini söyledi.

Mustafa Şentop, ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da selamlarını getirdiğini ifade etti.

Türkiye ile Kuveyt arasındaki ilişkilerin çok iyi düzeyde olduğunu belirten Şentop, iki ülkenin uluslararası platformlarda da ortak tutum ve tavır sergileyecek noktada olduğunu dile getirdi.

İki ülkenin halkları arasındaki ilişkiye de dikkati çeken Şentop, nüfusa oranla Türkiye'ye gelen turist sayısı bakımından Kuveyt'in birinci sırada yer aldığına işaret etti.

Sosyal ve kültürel bakımdan yakınlığa da değinen Şentop, Türk dizilerinin Kuveyt'te izlenme oranlarının da bunun bir göstergesi olduğunu belirtti.

Mustafa Şentop, Yunus Emre Kültür Enstitüsünün Kuveyt'te faaliyete geçmesiyle birlikte sosyal ve kültürel alandaki gelişmelerin ivme kazanacağını kaydetti.

Şentop, Kuveyt'teki temaslarında özellikle Filistin davasına dikkati çektiğini belirterek, Filistin'de yaşananların yalnızca bölgeyi değil, tüm dünyayı ilgilendiren bir mesele olduğunu vurguladı.

Ağır aksak da işlese uluslararası bir hukukun bulunduğunu ifade eden Şentop, ancak İsrail'in bu hukuku ihlal eden ve her zaman sınırları aşan bir tutum içerisinde olduğuna dikkati çekti.

Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şentop, Kuveyt'in parlamenter gelenek bakımından önemli bir ülke olduğunu anımsattı.

Körfez ülkelerinde yaşanan ihtilaflarda Kuveyt'in üstlendiği arabulucu rolünü takdirle izlediklerini anlatan Şentop, "Biz de Türkiye olarak, bölgede yaşayan insanları birleştiren hususların çok daha fazla olduğu kanaatindeyiz. İhtilaf olarak ortaya konulan hususların ise daha az ve ehemmiyetsiz olduğu görüşündeyiz." diye konuştu.

- "Bölgedeki sorunları bölge ülkeleri çözmeli"

Bölgedeki sorunları, bölgede yaşayan halkların ve onların yöneticilerinin ele alması gerektiğine dikkati çeken Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bölgedeki sorunları bölgedeki ülkeler çözmeli. Bölge dışındaki ülkelere bel bağlamanın, onların eliyle bölgemizin sorunlarını çözmeye çalışmanın, bölgeye barış değil, aksine kan ve gözyaşı getirdiğini hepimiz müşahede ettik. Devletler kendi halklarına güvenmeliler, halklarının çıkarlarını üstün tutmalılar. Kendi çıkarlarını, başkalarının talep ve arzularının üstünde tutmalılar. Halklarına güvenmeliler. Türkiye, başından beri bu tutum içindedir. Bölge dışındaki ülkelerin emel ve arzularına göre hareket etmekle bir yere varılamayacak."

Mustafa Şentop, Türkiye'nin dış politikasının temelinin, ilkesel ve insanı esas alan temeller olduğunu ifade etti.

İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliğinin (İSİPAB) içinde daimi Filistin Komitesi bulunduğunu anımsatan Şentop, bu komitenin yılda en az bir kere toplandığını söyledi.

Filistin Daimi Komitesi'nin bu yıl İstanbul'da toplanmasını arzu ettiklerini belirten Şentop, "İnşallah Eylül ayı içinde bu toplantımızı yapacağız, davetini duyuracağız." bilgisini paylaştı.

- "Türkiye, menfaat ve çıkarlarına halel getirecek işlere asla müsaade etmez"

Mustafa Şentop, 20. yüzyılda, İkinci Dünya Savaşı sonrasında oluşturulan uluslararası paradigmanın iki kutuplu bir dünya anlayışı olduğuna işaret ederek, "O zaman ülkelerin işleri kolaydı; her olayla ilgili olarak bir politika belirlemeniz gerekmiyordu. Tabi olduğunuz kutup, blok nasıl hareket ediyorsa siz de ona uyardınız. Artık böyle bir dünya kalmadı. Yeni bir dünya kuruluyor. Tarih boyunca bu dünyanın merkezi Orta Doğu olmuştur. Bütün olaylar buradan şekillenmiş, savaş-barış bu bölgede belirlenmiş." dedi.

Özellikle enerji kaynakları bağlamında Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelere dikkati çeken Şentop, "Bazı Avrupa ülkeleri, Doğu Akdeniz ile ilgili görüşlerini sunuyorlar. Batı Akdeniz'de varlığını sürdüren ülkelerin, Doğu Akdeniz ile ilgili bu anlamda ahkam kesmesini garip buluyorum. Türkiye, menfaat ve çıkarlarına halel getirecek işlere asla müsaade etmez." diye konuştu.

Mustafa Şentop, ramazan ayı içinde İsrail'in saldırıları sonucunda Filistin'de yaşananlar üzerine dünyanın birçok ülkesinden tepki gösterildiğini hatırlattı. Filistin'in haklılığı konusunda, dünyada, İslam ülkeleri dışında da olumlu bir kamuoyu oluştuğunun altını çizen Şentop, bölge ülkelerinin de bunu doğru bir şekilde değerlendirmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin dış politika ilkelerine değinen Şentop, "Eskiden dünyada şöyle bir anlayış vardı: Bazı ülkelerin sadece hakları, bazı ülkelerin ise sadece mükellefiyetleri vardı. Bazı ülkeler, 'Bütün haklar bizim, sizlerin ise uymaları gereken kurallar var' anlayışında idi. Biz diyoruz ki bütün ülkelerin hakları ve mükellefiyetleri vardır. Herkes hukuka uyacak, hakkına razı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Başkanı Şentop, Kuveyt gezisi kapsamında, Türkiye Büyükelçiliğini, Tarık Recep İslam Sanatları Müzesi'ni ve Büyük Camii de ziyaret etti.