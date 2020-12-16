TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabı üzerinden paylaştığı kutlama mesajında, "29 yıl önce, 16 Aralık 1991'de bağımsızlığını ilan eden dost ve kardeş ülke Kazakistan'ın bağımsızlık gününü kutluyorum." ifadesini kullandı.

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