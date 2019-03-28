Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde esnafı ziyaret eden ve Eğitim-Bir-Sen tarafından düzenlenen toplantıya katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, buradaki programlarının ardından Çorlu ilçesine geldi.

İlçedeki bir spor tesisinde mola veren Şentop, buradaki vatandaşlarla sohbet etti, daha sonra halı saha maçına katıldı.

Maç öncesi saha kenarında ısınan Mustafa Şentop'un vuruşuyla başlayan maçta, bürokratlar ve gazeteciler karşılaştı.