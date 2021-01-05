Başkan Şentop'tan bir dizi kabul

TBMM Başkanı Mustaa Şentop'un makamındaki kabuller, basına kapalı gerçekleştirildi.

Şentop, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Genel Başkan Yardımcısı Hasan Erçelebi ile Genel Sekreter Yardımcısı Ejder Onursal'ı makamında kabul etti.

Aksakal, basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, Meclis Başkanı Şentop'a, ekonomi, hukuk, demokrasi ve insan hakları reformu konusunda düşünce ve çalışmalarının yer aldığı dosyayı sundu. Aksakal, söz konusu dosyaya ilişkin Şentop'a bilgi verdi