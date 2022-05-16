TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan'a gitti

AA

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, beraberindeki parlamento heyetiyle 16-18 Mayıs 2022 tarihlerinde Azerbaycan’da düzenlenecek olan Ekonomik İş Birliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (EİTPA) 3. Genel Konferansı’na katılmak üzere Bakü’ye gitti.

Şentop’a ziyaretinde AK Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun ve CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu eşlik ediyor.

Şentop bu akşam, Azerbaycan Millî Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile görüşecek ve Gafarova tarafından EİTPA 3. Genel Konferansı’na katılan Heyet Başkanları onuruna verilecek akşam yemeğine katılacak.