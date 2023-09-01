TBMM Başkanı Kurtulmuş TEKNOFEST'i ziyaret etti
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, TEKNOFEST alanını ziyaret etti. Numan Kurtulmuş, gençlerle bir araya gelerek sohbet etti
Giriş: 01.09.2023 - 21:53 Güncelleme: 01.09.2023 - 21:53
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, TEKNOFEST alanını ziyaret etti.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'i ziyaret etti. Etkinlik alanında standları gezen Kurtulmuş, gençlerle bir araya gelerek sohbet etti.