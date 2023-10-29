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Kurtulmuş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılını ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Cumhuriyet'in banisi ve TBMM'nin ilk Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bütün isimsiz kahramanları saygıyla ve minnetle yad ettiğini belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Emperyalist işgal ordularına karşı bağımsızlık mücadelesi veren, İstiklal Harbi'mizi zaferle taçlandıran milli iradenin temsilcisi Büyük Millet Meclisimizde çalışmış tüm milletvekillerimize de şükranlarımı sunuyorum. Anadolu kıtasına adım attığımız günden itibaren daima ileriye gitmek, yüksek hedeflere ulaşmak ve yeniden büyük Türkiye'yi kurabilmek için tarihimizden, medeniyetimizden, değerlerimizden, kültürümüzden, köklerimizden ve 100 yıllık Cumhuriyet'imizden aldığımız güçle çalışmaya devam ediyoruz.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü yılı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm halkımıza kutlu olsun.



Cumhuriyetimizin banisi ve TBMM’nin ilk Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bütün isimsiz kahramanlarımızı saygıyla ve minnetle yâd ediyorum.



Emperyalist… pic.twitter.com/jxVf3PLM7M — Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) October 29, 2023

Aziz milletimizin, tam bağımsız Türkiye'nin inşası ve muasır medeniyetler seviyesine ulaşması doğrultusunda gösterdiği inancı ve çabayı, sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye'nin yüzyılıyla taçlandırma gayreti içindeyiz. Türkiye Cumhuriyeti olarak her alanda çok büyük mesafeler katederek geldiğimiz bu noktada hakkın, iyinin ve güzelin hakim olması için mücadele etmeye devam edeceğiz. Nice 100 yıllara."