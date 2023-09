TBMM Başkanı Kurtulmuş, Sivas'ta sivil toplum buluşması programında konuştu

REKLAM advertisement1

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sivas Kongresi'nin 104. yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere geldiği kentte, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir düğün salonunda bir araya geldi.

Türkiye'nin 20. yüzyıla kadar olan süreçte oldukça büyük sınavlardan geçtiğini belirten Kurtulmuş, ecdadın her alanda mücadele verdiğini ifade etti.

Kurtulmuş, Türk milletinin hiçbir zaman yılmadan hep daha ileriye gitmek için mücadele verdiğini aktararak, "Çok şükür geriye baktığımızda bütün yokluklara, zorluklara, yoksunluklara rağmen aldığımız mesafe fevkalade önemlidir." ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN ÖNÜNÜ AÇMAK İÇİN HEP BERABER GAYRET ETMEMİZ LAZIM"

Yeni bir dönemin kapılarının sonuna kadar açıldığını dile getiren Kurtulmuş, şunları kaydetti:

REKLAM

"Türkiye yeni fırsatlarla, yeni imkanlarla karşı karşıyadır. Hiç şüphesiz bu imkanlarla birlikte bazı tehditlerin de olduğu aşikardır. Ama sonuç itibariyle Türkiye bugün hemen hemen bir asır evvel bizim önümüze konulan muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkmak idealini yakalamış, Allah'ın izniyle muasır medeniyet seviyesinin çok daha üstüne çıkabilecek bir imkan ve potansiyele sahip olmuştur. Onun için diyoruz ki şimdiye kadarki kazanımlarımızı daha ileriye götürmek ve Türkiye'nin önünü açmak için hep beraber gayret etmemiz lazım. Bu gayret sadece bir tarafın, bir kesimin gayreti değil, 85 milyonun hep beraber ortaya koyacağı gayret olmalıdır. Türkiye bu gayreti ortaya koyarken her şeyden evvel toplumsal bütünlüğü sağlamak, güçlendirmek mecburiyetindedir. Toplumsal bütünlükten kastımız içimizdeki farklılıkları bir ayrışma vesilesi olarak değil, bir bütünleştirme, güç ve kuvvet vesilesi olarak görüp yolumuza devam etmektir."

Kurtulmuş, gerek mezhep, meşrep gerekse etnik farklılıklar bakımından bu milletin önüne getirilen her ayrılık senaryosunun, her farklılaştırma çabasının milletin büyük hedeflerine karşı yapılmış açık bir ihanet olduğunu söyledi.

"GÜÇLÜ VE BÜYÜK TÜRKİYE HEDEFİMİZDİR"

Birliği ve beraberliği kenetlenmiş, bir binanın duvarları gibi bir araya gelmiş bir millet olunması gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Bu çerçevede özellikle milli bütünlüğümüzün en temel unsurlarından birisi olan aile yapımızı güçlendirmek için her türlü çabayı ortaya koyacağız ve ailemizi çok daha güçlü bir şekilde ileriki nesillere taşıyacağız. Yine aynı şekilde güçlü ve büyük bir Türkiye hedefinin gerçekleşmesi için ekonomik bakımdan güçlü olmak olmazsa olmaz şarttır. Türkiye'de özellikle son yıllarda ekonomik alanda ortaya konulan başarıların, alınan sonuçların önemli olduğunun ama çok daha ileriye gitmek mecburiyetinde olduğumuzun altını çizmek isterim. Güçlü ve büyük Türkiye hedefinin olmazsa olmaz şartı tek tek şehirlerimizin güçlü olmasıdır. Eğer Sivas her alanda güçlü değilse Türkiye'nin güçlü olması mümkün değildir. Şehirlerimizin her birisi birbiriyle uyumlu bir şekilde yoluna devam edecek, bir bölgenin kalkındığı, başka tarafın zayıf kaldığı bir tablonun ise Türkiye'nin gelişmesine zarar vereceğini bileceğiz. Onun için diyoruz ki topyekun kalkınmanın, ekonomik olarak bütün toplumsal kesimlerle birlikte güçlenmenin yeni, güçlü bir Türkiye idealinde bizim olmazsa olmaz bir şartımız olduğunu biliyoruz."

REKLAM

"HER ALANDA GÜCÜMÜZÜ ORTAYA KOYMAK ZORUNDAYIZ"

Kurtulmuş, Türkiye'nin dünyanın en zor coğrafyasında bulunduğunu belirterek, "Etrafımıza baktığımızda kuzeyde Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş maalesef sadece iki ülke arasındaki bir gerilimin sonucu değil. Rusya'yla Batı arasındaki bir gerilimin, çatışmanın bir sonucudur. Aynı şekilde Karadeniz'de suların ısınmasına paralel olarak Akdeniz'de de suların ısındığını, hemen güneyimizde terör örgütleri vasıtasıyla bütün ülkelerin maalesef içine dönük bir takım gerilimler yaşadığını görüyor ve takip ediyoruz." dedi.

Türkiye'nin bu zorlu coğrafyayla baş edebilmesi için güçlü olması gerektiğini ifade eden Kurtulmuş, "Kafkaslar'da, Balkanlar'da, velhasıl Anadolu'nun etrafındaki bütün coğrafyalarda ne kadar büyük türbülansların ortaya çıktığını, ne büyük tehditlerin ortada olduğunu biliyoruz. Onun için diyoruz ki bunların hepsiyle baş edebilmek için içeride çok güçlü olmak, bunun için de her alanda gücümüzü ortaya koymak zorundayız." diye konuştu.

"BU COĞRAFYADA İKİ AYAĞIMIZLA SAĞLAM BİR ŞEKİLDE YERE BASACAĞIZ"

Başta milli savunma sanayi olmak üzere yüksek teknolojilerdeki başarıların, eğitimde, kültürde, sanatta, spordaki başarıların Türkiye'nin bu coğrafyada sağlam bir şekilde yere basmasını sağlayacak sonuçlar olduğuna işaret eden Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

REKLAM

"Hani şimdi mandacılık diyoruz ya, 104 sene evvelki mandacılık tartışmasını konuşmak kolay. Esas mandacılığın bugündeki etkilerini ve tesirlerini ortadan kaldırmamız lazım. Yıllarca birileri Türkiye'yi başka ülkelere göre bakarak hizaya girmesi için eksen belirlemeye davet etmediler mi? Biz hep şunu söylüyoruz, Türkiye eksenini o ülkeye ya da bu ülkeye, şu tarafa ya da bu tarafa bakarak tayin etmez, edemez. Türkiye'nin bir tane ekseni vardır, o da Türkiye eksenidir. Türkiye ekseni etrafında bütünleşerek yolumuza devam edeceğiz. Etrafımızdaki çatışmaları azaltacağız, dostluklarımızı çoğaltacağız. Düşmanlıkları ortadan kaldırmaya gayret edeceğiz ama hepsinden önemlisi bu coğrafyada iki ayağımızla sağlam bir şekilde yere basacağız. İki ayağımızla sağlam bir şekilde yere basmanın koşulları hem ekonomik olarak güçlü olmak hem siyasi olarak güçlü olmaktan geçiyor."

Kurtulmuş, Türkiye'nin iftihar tablosu olarak gördüğü gelişmeleri önlerine çıktıkça memnun olduklarını dile getirerek, "30 sene evvel birisi gelse deseydi ki 'Sivas'a hızlı tren yapılacak.' İnanır mıydınız? Daha hızlı tren İstanbul-Ankara arasında yoktu. Aslında bu hızlı trenler 30 sene evvel tamamlanmalıydı da onun için söyledim." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN GENÇLERİ CUMHURİYETİMİZİN İKİNCİ ASRINDA TÜRKİYE YÜZYILI'NIN ÖNÜNÜ AÇACAK"

O zaman özgüveni olmayanların, Türkiye'ye güvenmeyenlerin bu adımları atmadığını ve attırılmadığını belirten Kurtulmuş, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Hemşehriniz Nuri Demirağ'ın 1930'lu yılların sonunda, 1940'lı yıllarda uçak yaptığını hepimiz biliyoruz. Ama maalesef o uçakların yapılmasını bir şekilde engellediler ve Türk havacılık tarihinin yıllarca geri kalmasının önü açılmış oldu. Şimdi çok şükür TEKNOFEST'te görüyoruz, Türkiye havacılık alanında da fevkalade güçlü bir noktaya doğru ilerliyor. Allah'ın izniyle Türkiye'nin gençleri yeni nesilleri Cumhuriyetimizin ikinci asrında Türkiye Yüzyılı'nın önünü açacak ve Türkiye'yi daha ileriye, daha güçlü bir ülke olması mücadelesinde daha ileriye götüreceklerdir."

Programa Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Sivas milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.