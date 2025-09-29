TBMM Başkanı Kurtulmuş, Orban ile görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya geldi.

Kurtulmuş, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, Orban ile Başbakanlık Ofisi Karmelita Manastırı'nda görüştü.

Türkiye ile Macaristan ilişkileri, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı görüşmede Kurtulmuş, gösterilen misafirperverlikten dolayı Orban'a teşekkür etti. İki ülke arasındaki dostluğun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Orban'ın ortak hedefleri çerçevesinde güçlü bir şekilde ilerlemeye devam ettiğini belirten Kurtulmuş, geliştirilmiş stratejik ortaklık seviyesindeki ilişkilerin her iki ülkenin yararına olduğunu bildirdi.

Hükümetler arasındaki yakın çalışmanın parlamentolar düzeyinde de desteklenmesi gerekliliğini ifade eden Kurtulmuş, Macaristan Ulusal Meclisi Başkanı Laszlo Köver'in daveti üzerine gerçekleştirdiği iadeiziyaret ile TBMM ve Macaristan Ulusal Meclisi arasında imzalanan işbirliğine dair mutabakat zaptının iki ülke parlamentoları arasında ahdi zemini oluşturacağını söyledi.

Macaristan'ı Türk dünyasının, Avrupa kıtasının ortasındaki en önemli paydaşı olarak gördüklerini dile getiren Kurtulmuş, Türk Devletleri Teşkilatı'nın gayriresmi zirvesinin gözlemci üye sıfatıyla Macaristan'da yapılmasının değerli olduğunu belirtti. Kurtulmuş, Orta Asya'dan Kafkaslara, Anadolu'dan Avrupa'ya uzanan coğrafyada 300 milyona ulaşan Türk dünyasının, yeni dünya için bir barış ve istikrar ekseni oluşturabileceğini ifade etti.

Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği müteakip toplantısının Türkiye'de yapılacak olmasının önemine değinen Kurtulmuş, bu toplantıların savunma sanayi, enerji, kültür, eğitim ve diğer alanlardaki işbirliklerini daha ileri taşıyacağını belirtti. Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulu gündeminde bekleyen Macaristan ile savunma sanayi alanındaki anlaşmanın nihai hale gelmesi için harekete geçeceğini de söyledi. Zor bir dönemden geçildiğini, Türkiye ve Macaristan'ın yer aldığı coğrafyada yaşanan gerilim ve çatışmaların dünya sistemindeki dengesizliğin, istikrarsızlığın bir yansıması olduğunu bildiren Kurtulmuş, kuralları olan bir dünya sisteminin kalmadığına, orman kanununun geçerli olduğu bir dünya sisteminin yaşandığına dikkati çekti. Macaristan'ı da yakından ilgilendiren en önemli konulardan birinin Rusya-Ukrayna savaşının adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesi olduğunu ifade eden Kurtulmuş, Türkiye'nin bu konuda yürüttüğü müzakerelere vurgu yaptı. Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın sadece bu iki ülkeyi değil, bütün dünyayı ilgilendirdiğini dile getiren Kurtulmuş, bu savaşın adil bir şekilde sonlandırılamaması durumunda kalıcı bir dünya barışının temin edilmesinin mümkün olmayacağını belirtti.

İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırgan tutumunun da dünya barışını tehdit eden bir diğer durum olduğunu ifade eden Kurtulmuş, İsrail'in iki seneyi aşan saldırıları sonucu bir şehrin tamamen yok olduğunu, on binlerce kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. Kurtulmuş, İsrail'in 6-7 bölge ülkesinin egemenlik haklarına saldırdığını belirterek, insanlığın en önemli meselelerinden olan bu saldırganlığın bir an evvel sona erdirilmesi gerektiğini kaydetti. Bileşmiş Milletlerin mevcut yapısının değiştirilmesi gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her platformda dile getirdiği "Dünya beşten büyüktür" mottosunun bir kere daha anlaşıldığını ifade etti. Türkiye ile Macaristan arasında her gün gelişen işbirliğinin bölge barışının sağlanması için önemli garantilerden biri olduğunu söyleyen Kurtulmuş, Türkiye'nin AB üyeliği konusunda Macaristan'ın verdiği destek dolayısıyla teşekkürlerini iletti. Görüşmede, Türkiye-Macaristan Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, TBMM Katip Üyeleri AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez ve CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, TBMM İdare Amiri MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay ile Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu da yer aldı.