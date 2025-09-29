Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya TBMM Başkanı Kurtulmuş Orban ile görüştü | Dış Haberler

        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Orban ile görüştü

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Budapeşte'de Başbakan Viktor Orban'la Karmelita Manastırı'ndaki Başbakanlık Ofisi'nde bir araya gelerek ikili ilişkiler ile bölgesel-küresel konuları ele aldı; görüşmede, iki ülke arasındaki geliştirilmiş stratejik ortaklığın karşılıklı fayda sağladığı vurgulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 18:51 Güncelleme: 29.09.2025 - 19:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Orban ile görüştü
        ABONE OL
        ABONE OL

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya geldi.

        Kurtulmuş, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, Orban ile Başbakanlık Ofisi Karmelita Manastırı'nda görüştü.

        Türkiye ile Macaristan ilişkileri, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı görüşmede Kurtulmuş, gösterilen misafirperverlikten dolayı Orban'a teşekkür etti. İki ülke arasındaki dostluğun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Orban'ın ortak hedefleri çerçevesinde güçlü bir şekilde ilerlemeye devam ettiğini belirten Kurtulmuş, geliştirilmiş stratejik ortaklık seviyesindeki ilişkilerin her iki ülkenin yararına olduğunu bildirdi.

        REKLAM

        Hükümetler arasındaki yakın çalışmanın parlamentolar düzeyinde de desteklenmesi gerekliliğini ifade eden Kurtulmuş, Macaristan Ulusal Meclisi Başkanı Laszlo Köver'in daveti üzerine gerçekleştirdiği iadeiziyaret ile TBMM ve Macaristan Ulusal Meclisi arasında imzalanan işbirliğine dair mutabakat zaptının iki ülke parlamentoları arasında ahdi zemini oluşturacağını söyledi.

        Macaristan'ı Türk dünyasının, Avrupa kıtasının ortasındaki en önemli paydaşı olarak gördüklerini dile getiren Kurtulmuş, Türk Devletleri Teşkilatı'nın gayriresmi zirvesinin gözlemci üye sıfatıyla Macaristan'da yapılmasının değerli olduğunu belirtti. Kurtulmuş, Orta Asya'dan Kafkaslara, Anadolu'dan Avrupa'ya uzanan coğrafyada 300 milyona ulaşan Türk dünyasının, yeni dünya için bir barış ve istikrar ekseni oluşturabileceğini ifade etti.

        Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği müteakip toplantısının Türkiye'de yapılacak olmasının önemine değinen Kurtulmuş, bu toplantıların savunma sanayi, enerji, kültür, eğitim ve diğer alanlardaki işbirliklerini daha ileri taşıyacağını belirtti. Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulu gündeminde bekleyen Macaristan ile savunma sanayi alanındaki anlaşmanın nihai hale gelmesi için harekete geçeceğini de söyledi.

        REKLAM

        Zor bir dönemden geçildiğini, Türkiye ve Macaristan'ın yer aldığı coğrafyada yaşanan gerilim ve çatışmaların dünya sistemindeki dengesizliğin, istikrarsızlığın bir yansıması olduğunu bildiren Kurtulmuş, kuralları olan bir dünya sisteminin kalmadığına, orman kanununun geçerli olduğu bir dünya sisteminin yaşandığına dikkati çekti.

        Macaristan'ı da yakından ilgilendiren en önemli konulardan birinin Rusya-Ukrayna savaşının adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesi olduğunu ifade eden Kurtulmuş, Türkiye'nin bu konuda yürüttüğü müzakerelere vurgu yaptı.

        Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın sadece bu iki ülkeyi değil, bütün dünyayı ilgilendirdiğini dile getiren Kurtulmuş, bu savaşın adil bir şekilde sonlandırılamaması durumunda kalıcı bir dünya barışının temin edilmesinin mümkün olmayacağını belirtti.

        İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırgan tutumunun da dünya barışını tehdit eden bir diğer durum olduğunu ifade eden Kurtulmuş, İsrail'in iki seneyi aşan saldırıları sonucu bir şehrin tamamen yok olduğunu, on binlerce kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

        Kurtulmuş, İsrail'in 6-7 bölge ülkesinin egemenlik haklarına saldırdığını belirterek, insanlığın en önemli meselelerinden olan bu saldırganlığın bir an evvel sona erdirilmesi gerektiğini kaydetti.

        REKLAM

        Bileşmiş Milletlerin mevcut yapısının değiştirilmesi gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her platformda dile getirdiği "Dünya beşten büyüktür" mottosunun bir kere daha anlaşıldığını ifade etti.

        Türkiye ile Macaristan arasında her gün gelişen işbirliğinin bölge barışının sağlanması için önemli garantilerden biri olduğunu söyleyen Kurtulmuş, Türkiye'nin AB üyeliği konusunda Macaristan'ın verdiği destek dolayısıyla teşekkürlerini iletti.

        Görüşmede, Türkiye-Macaristan Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, TBMM Katip Üyeleri AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez ve CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, TBMM İdare Amiri MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay ile Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu da yer aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Tarsus'ta minibüs TIR'a çarptı: 3 ölü, 16 yaralı
        Tarsus'ta minibüs TIR'a çarptı: 3 ölü, 16 yaralı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'e 100 milyar dolarlık hasar ödetilmelidir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'e 100 milyar dolarlık hasar ödetilmelidir
        Kırşehir'de aile faciası!
        Kırşehir'de aile faciası!
        Trump'tan doğumla vatandaşlıkla ilgili yeni adım
        Trump'tan doğumla vatandaşlıkla ilgili yeni adım
        Marmara'da korkutan araştırma
        Marmara'da korkutan araştırma
        Olimpiyat'ta Trabzonspor fırtınası!
        Olimpiyat'ta Trabzonspor fırtınası!
        Danimarka'da askeri üs çevresinde dronlar görüldü
        Danimarka'da askeri üs çevresinde dronlar görüldü
        Atletico Madrid'in tarihi derbi zaferi!
        Atletico Madrid'in tarihi derbi zaferi!
        Su deposu çalışmasında bulundu
        Su deposu çalışmasında bulundu
        Menajerinden transfer ve Mourinho itirafı!
        Menajerinden transfer ve Mourinho itirafı!
        Estetik ve dövme işlemlerinde "merdiven altı" uyarısı!
        Estetik ve dövme işlemlerinde "merdiven altı" uyarısı!
        Cezaevinden kaçtı... 15 yıl hapis cezası vardı! Bazanın altında!
        Cezaevinden kaçtı... 15 yıl hapis cezası vardı! Bazanın altında!
        Türkiye Avrupa'da ilk 3'e girdi
        Türkiye Avrupa'da ilk 3'e girdi
        Kızının ifadesi ortaya çıktı
        Kızının ifadesi ortaya çıktı
        Tarafları ayırmaya çalıştı... Toz kavgası öldürdü!
        Tarafları ayırmaya çalıştı... Toz kavgası öldürdü!
        Son 2 yılda 316 bin öğrenci eğitimden çekildi
        Son 2 yılda 316 bin öğrenci eğitimden çekildi
        Investco Holding’e ikinci dalga borsa operasyonu
        Investco Holding’e ikinci dalga borsa operasyonu
        Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili işte yeni bilirkişi raporu!
        Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili işte yeni bilirkişi raporu!
        Musk'ların karmaşık aile hikâyesi
        Musk'ların karmaşık aile hikâyesi
        Habertürk Anasayfa