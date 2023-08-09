TBMM Başkanı Kurtulmuş Danimarka'daki Kuran-ı Kerim'e yönelik saldırıları kınadı

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Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Batı dünyasında bazı karanlık çevrelerce kışkırtılan İslam düşmanlığı ve ırkçılığın geldiği tehlikeli boyutları endişe ve dikkatle takip ettiklerini belirtti.

Numan Kurtulmuş, "Danimarka'da kutsal kitabımıza yönelik nefret eylemlerini şiddetle telin ediyoruz. İslam düşmanlığı aslında açık bir insanlık düşmanlığına evrilmiştir. İnsanlığı ön yargılarından kurtarmanın imkanlarını ararken, ırkçılığı ve İslam düşmanlığını lanetliyoruz." ifadelerine yer verdi.

DANİMARKA'DA GERÇEKLEŞTİRİLEN PROVOKASYONLAR

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar düzenlendi.

İslam karşıtı ve ırkçı "Danske Patrioter (Danimarkalı Vatanseverler)" isimli grubun bir üyesi; Türkiye, Pakistan, Cezayir, Endonezya ve İran'ın Kopenhag Büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim yaktı.

İslam karşıtı sloganların atıldığı provokasyonlar polis eşliğinde gerçekleşti.

Facebook, grubun sosyal medyada paylaştığı bazı videolara kısıtlama getirmişti.