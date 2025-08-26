TBMM Başkanı Kurtulmuş: Bu millet Allah'tan başka kimsenin önünde eğilmez

Büyük Taarruz'un 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen Zafer Haftası törenleri Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki Atatürk Evi'nden başladı. Törene katılan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, selamlama konuşmasından sonra Atatürk Evi'ni ziyaret etti. Numan Kurtulmuş, daha sonra ise atlı birliklerin Büyük Taarruz Karargahı'ndan İzmir'e uğurlayan kortej yürüyüşünü başlattı. Yürüyüş sonrasında Şuhut Stadyumu'na gelen Kurtulmuş, burada protokol üyeleri ile etkinliklere katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunasının ardından 41'inci Komando Tugay Komutanlığı Birlikleri Komando Andını okudu.

DHA'nın haberine göre; programda konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 26 Ağustos'un Türk tarihinin en önemli günlerinden biri olduğuna dikkat çekti. Kurtulmuş, "Tarihi sadece kitaplarda, geçmişteki olayları bize anlatan bir vaka olarak önümüze koymuyoruz. Tarihin altın harflerle dolu her sayfasını yeniden milli şuurumuzun, milli birliğimizin pekişmesi için bir vesile olarak kabul ediyor ve bu şekilde tebrik ediyor ve kutluyoruz. Bugün burada yarın başlayacak olan 26 Ağustos'un o Büyük Taarruz'unu yeniden yaşıyor, yeniden hissediyoruz. Bu millet büyük bir millettir. Bu millet en zor şartlarda bile yeniden ayağa kalkmasını başarmış bir millettir. 103 yıl önceye gittiğiniz zaman o günkü şartlarda böylesine muazzam bir kurtuluş mücadelesinin verilmesi neredeyse imkansızdı. Elde avuçta yok, imparatorluk dağılmış, ülke fakruzaruret içerisinde, dört bir taraf emperyalistler tarafından işgal edilmiş. Ağzını açmış bekleyenler Anadolu'nun her karış toprağını yutmak için her türlü hain planı yapıyor. Böyle bir ortama rağmen bu millet bir araya geldi, yan yana durdu ve büyük bir kurtuluş mücadelesini verdi. Buradan alacağımız dersler var. Yeri gelir, yemez, içmez bunları bir araya getirir. Kundaktaki çocuğumuzun üstünü örtmez, cepheye giden güllelerin, mermilerin üstünü örteriz. Bu fedakarlık bu millete en zor şartlarda kahramanlık destanları yazdırmıştır. Altın tasma bu milletin boynuna tarih boyunca vurulmamıştır ve asla kıyamete kadar vurulmayacaktır. Bu millet Allah'tan başka kimsenin önünde diz çöküp eğilmez. Bu millet hiçbir emperyalist gücün önünde 'eyvallah' demez. Ne kadar güçlü, ne kadar zor şartlar içerisinde olursa olsun özgürlüğünü her şeyin üstünde tutar. Bu millet emperyalistlere asla eyvallah etmez. Türkçemizde güzel bir laf var. 'Gavur' diye bir lafımız var. Gavur gayrimüslime verilen bir isim değildir bizim lügatimizde. Gavur, zalime, despota, baskıcıya yani emperyaliste verilen bir isimdir. Bu millet bu topraklarda gavuru gördüğü zaman, yani emperyalistleri gördüğü zaman, yabancıları gördüğü zaman onları buradan def etmesini bilir" dedi.

"FİLİSTİN'DE YAŞANAN ZULÜMLERİ DURDURMAK BU MİLLETİN BOYNUNUN BORCUDUR" Türk Milleti'nin dünyanın neresinde zulüm varsa o zulmü kendisine yapılmış olarak görüp, karşısında yer aldığını kaydeden Numan Kurtulmuş, "Dünyanın neresinde zalim varsa ona haddini bildirmek için bütün gücünü ortaya koyar. Bu vahşete, soykırıma asla 'eyvallah' etmiyoruz, 'dur' demek için hep beraber gayret sarf ediyoruz ve inşallah Filistin'de yaşanan bu zulümleri, bu katliamları durdurmak da bunun için gayret sarf etmek de bu milletin boynunun borcudur. Şunu ifade etmek isterim, bazıları 'Bize ne Filistin'den, bize ne Gazze'den?' diyebilir. Çok açık söylüyorum, Filistin meselesi Türk Milleti için milli bir meseledir ve milletimizin ortak meselesidir. Bütün binaların yıkıldığı, neredeyse bir tek duvarın bile kalmadığı Gazze'de, halkın geleceğini, Gazzelilerin, Filistinlilerin geleceğini görüyorum. Nasıl bu millet Zafer Bayramı'nı kutlamayı başarmış bir millet ise Filistinli Müslüman kardeşlerimiz de inşallah en yakın zamanda zafer bayramlarını kutlar ve Filistin özgürlüğüne kavuşur diye dua ediyoruz, gayret ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki aydınlığın en yakın olduğu yer, gecenin en karanlık olduğu yerdir" diye konuştu.

İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilere Allah'tan rahmet dileyen TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Onlara yapılan zulmün karşısında susanlara, destek olanlara, görmezden gelenlere de 'Allah ne biliyorsa öyle yapsın' diyoruz. Ama biz görüyoruz, müdahale etmeye çalışıyoruz, gayret ediyoruz ve inşallah Filistin'de yaşanan bu büyük zulmün, bu büyük soykırımın sona erdirilmesi için bütün gücümüzü seferber ediyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Bu millet var olsun, bu millet bir olsun, beraber olsun" dedi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un konuşmasının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Ankara Devlet Sahne Sanatları Topluluğunca 'Bir Anadolu Masalı Kahramanlık Destanı' gösterimi yapıldı. Daha sonra program sona erdi.