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        Haberler Dünya TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bosna Hersek'e gidecek

        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bosna Hersek'e gidecek

        Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, temaslarda bulunmak üzere Bosna Hersek´e gidecek

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 19:07 Güncelleme: 01.11.2023 - 19:07
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        TBMM Başkanı, Bosna Hersek'e gidecek
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        TBMM Başkanı Kurtulmuş, 2-3 Kasım tarihlerinde Bosna Hersek´in başkenti Saraybosna´da, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi´nin 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılacak.

        Kurtulmuş, Bosna Hersek Temsilciler Meclisini ziyaret edecek.

        İkili görüşmeler gerçekleştirecek olan Kurtulmuş, EUFOR Türk Temsil Heyeti Başkanlığındaki askerlerle bir araya gelecek.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #HABER
        #Numan Kurtulmuş
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